Verdwenen bosruiter fladdert permanent neer in Spakenburg

Deze vogel met zijn opvallende lange, groene poten zullen veel mensen niet kennen. Hij lijkt een beetje op een tureluur, maar het is een bosruiter. Bosruiters behoren tot de steltlopers, net als tureluurs, scholeksters en grutto's. Ze zijn relatief onbekend, omdat ze in Nederland alleen te zien zijn op doortrek van en naar het noorden, waar ze vooral broeden in Finland en Rusland.

Deze bosruiter is in 1986 geschilderd door de bekende vogelschilder Hendrik Johannes Slijper (1922-2007). Of hij de vogel zelf ooit heeft gezien, is niet bekend. Waarschijnlijk wel, vermoedt directeur Arie ter Beek van Museum Spakenburg, dat deze aquarel op een veiling heeft gekocht. "Henk Slijper had een grote liefde voor de natuur, vooral voor vogels. Als hij één keer een vogel had gezien, kon hij hem exact naschilderen."

Het liefst hadden we een vogel gehad die hier veel voorkomt, maar met deze zijn we ook heel blij. directeur Arie ter Beek van Museum Spakenburg

Slijper maakte naam als illustrator van vogeltijdschriften en diverse vogelboeken en wandplaten voor het onderwijs. Hij groeide op in Heemstede, waar hij tijdens wandelingen door de duinen met zijn vader belangstelling kreeg voor (roof)vogels. Later zou hij ook valkenier worden. Na een opleiding voor tekenleraar ging hij in 1942 naar de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam.

Begin jaren zeventig verhuisde hij naar Eemdijk, omdat daar in de polders veel vogels zitten. Hij schilderde er ook het landschap. Museum Spakenburg, dat aandacht besteedt aan de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk, had al enkele landschappen van Slijper in de collectie, maar geen vogelschilderij. Ter Beek: "Het liefst hadden we een vogel gehad die hier veel voorkomt, maar met deze bosruiter zijn we ook heel blij."

Als broedvogel verdween de bosruiter zo'n tachtig jaar geleden uit Nederland als gevolg van het verdwijnen van de veengebieden met poelen en meertjes, zijn favoriete leefgebied. In 2004 dook de soort plotseling toch weer op. In de Ackerdijkse plassen dicht bij Rotterdam bracht een paartje toen zeker één jong groot. Waarschijnlijk ging het om twee doortrekkers die waren blijven plakken.

