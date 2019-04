Verdwenen Beeldenstorm-paneel uit Dordrecht teruggevonden op de Parijse rommelmarkt

Ineens zag hij de gelijkenis. En daarmee deed conservator Sander Paarlberg, conservator van het Dordrechts Museum, een spectaculaire ontdekking. Een zestiende-eeuws paneel met vier knielende figuren, van een anonieme schilder, dat te koop was op de kunstbeurs Tefaf, blijkt een fragment te zijn van een groot familieportret dat in de zestiende eeuw in de Van Beverenkapel in de Grote Kerk van Dordrecht hing.

Het is de vondst waarvan je als conservator altijd droomt, zegt Paarlberg. Het verhaal is zo bijzonder dat je daar wel even voor moet gaan zitten. En dat doen we ook, in het restauratieatelier van het Dordrechts Museum. Daar staat het zeldzame portret, dat het museum kon aankopen met steun van de Bedrijfsvrienden, op een ezel voor een allerlaatste inspectie. Vanaf vandaag is het op zaal te zien voor het publiek. Het wordt toegevoegd aan de tentoonstelling ‘Werk, bid & bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme’.

Geen idee

Volgens de handelaar die het paneel aanbood op de Tefaf, was het opgedoken op een rommelmarkt in Parijs. Maar hij had geen idee van de herkomst van het werk (ca. 1550) en de identiteit van de vier mensen op het portret. Paarlberg: “Er zou een link kunnen zijn met Dordrecht. Die tip kreeg ik van Marten Jan Bok, hoogleraar kunstgeschiedenis die ik tegenkwam op de beurs. Bij knielende figuren denk je al gauw aan een altaarstuk en daarom ben ik op mijn computer gaan zoeken naar oude afbeeldingen van Dordtse kerken. Al scrollend kwam ik dit tegen.” Hij laat een afbeelding zien van een eeuwenoude tekening die uiteindelijk de sleutel bleek tot de ontdekking.

De tekening in het familiestamboek van Cornelis van Beveren © Dordrechts Museum

De originele tekening is opgenomen in het familiestamboek dat de Dordtenaar Cornelis van Beveren in de zeventiende eeuw liet maken. Op die tekening is de kapel afgebeeld waarover deze belangrijke Dordtse regentenfamilie van wijnhandelaren en burgemeesters sinds de vijftiende eeuw beschikte in de Grote Kerk. Op de achtergrond is te zien dat daar ook een familieportret hing met dertien geknielde personen, die vol aanbidding kijken naar het gebeeldhouwde altaarstuk.

Paarlberg: “Ineens viel me de gelijkenis op tussen de vier geknielde figuren, die met hun kleding uitstralen dat ze tot de elite behoren, en de personen op dat grote familieportret.” Met een loep bestudeerde hij de details. Na raadpleging van deskundigen bleek er geen twijfel mogelijk. Het paneel van de rommelmarkt is onomstotelijk een fragment van het langwerpige ruim twee meter brede familieportret dat voor de Beeldenstorm in de Van Beverenkapel hing.