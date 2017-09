Verdi-overdaad schaadt nooit

Liefst drie grote titels van de componist van de Po-vlakte gaan in september in première. Overdaad schaadt? Bij Verdi nooit.

Lees verder na de advertentie

Het feest begint vanavond als De Nationale Opera een nieuwe enscenering van 'La forza del destino' (1862/1869) onthult. De zaterdag erop opent de NTR Zaterdagmatinee haar seizoen met 'Simon Boccanegra' (1857/1881) en de Nederlandse Reisopera begint twee zaterdagen daarna aan een tournee met een gloednieuwe productie van 'La traviata' (1853). En dan doet Opera Zuid volgend voorjaar ook nog een flinke duit in het zakje met een 'Un ballo in maschera' (1859).

De Verdi's die DNO wél op de planken bracht, werden niet altijd op gejuich onthaald

Waar Verdi-opera's veertig jaar geleden nog schering en inslag waren op de affiches in Nederland, is dat tegenwoordig niet meer zo evident. Wereldwijd blijven Verdi-creaties weliswaar de lijst van meest uitgevoerde opera's aanvoeren, met in bijna alle internationale statistieken 'La traviata' op nummer één en 'Rigoletto' ferm een paar plekken lager in de toptien. Maar in Amsterdam heeft Verdi die geheide topplaats in het klassement de laatste decennia een beetje moeten afstaan. Aan de beide Richards bijvoorbeeld - Wagner en Strauss - omdat achtereenvolgende chef-dirigenten van De Nationale Opera (Haenchen, De Waart, Metzmacher, Albrecht) nou eenmaal beter thuis waren, of zijn, in het Duitse repertoire.

Vier opera's Zo flikte DNO het om van juni 2012 tot juni 2013 maar liefst vier Wagner-opera's te programmeren. Toegegeven, het was Wagner-jaar, maar het was tegelijkertijd potdorie ook Verdi-jaar. Van hem ging toen slechts 'La traviata' in reprise, niet eens een nieuwe productie. De Verdi's die DNO in de afgelopen jaren wél op de planken bracht, werden door de liefhebbers niet altijd op gejuich onthaald: zo was 'Simon Boccanegra' een flop, 'Macbeth' een regelrechte ramp, 'Il trovatore' een mislukking, en kon 'Les vêpres siciliennes' ook al niet iedereen bekoren. Toch oogstte die laatste opera, in een regie van Cristof Loy, en met de Nederlandse sopraan Barbara Haveman in de hoofdrol, in deze krant veel waardering. En laat Loy nu degene zijn die tekent voor de nieuwe 'La forza del destino', met opnieuw een Dutch diva (Eva-Maria Westbroek) in de hoofdrol. Dat belooft interessant te worden. Westbroek heeft al bewezen over een prima Verdi-geluid te beschikken, maar in de stemcategorieën sopraan en bariton is er wereldwijd een nijpend tekort aan goede Verdi-zangers. De Zaterdagmatinee wist voor 'Simon Boccanegra' bariton Dimitri Platanias en sopraan Lianna Haroutounian te contracteren, en afgaande op hun eerdere optredens zit het daar wat betreft de juiste Verdi-resonans wel goed. De kleine Nederlandse Reisopera moet het noodgedwongen met jongere, minder gearriveerde zangers doen, maar scoort er vaak verrassend goed mee. Er zijn daar meestal echte ontdekkingen te doen. De Reisopera heeft de regie toevertrouwd aan Floris Visser die bij hen in 2015 zo'n onwaarschijnlijk mooie, simpele en ontroerende 'Orphée et Eurydice' van Gluck realiseerde. Ook daar wijst alles dus op een mooie avond. Viva Verdi!

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.