Venezuela brandt op de World Press Photo

Wat er precies gebeurde, de middag van 3 mei vorig jaar in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, is onduidelijk. Terwijl er zo veel fotografen waren. In ieder geval gaat één foto die toen gemaakt is, de geschiedenisboeken in.

Actievoerder Víctor Salazar Balza overleefde, al was zijn huid voor zeventig procent verbrand

Er was in Caracas een demonstratie tegen president Maduro, op de grond lag een motorfiets, de benzinetank vloog in brand en die sloeg over op de kleding van José Victor Salazar Balza, een 28-jarige actievoerder. Volgens de één kwam dat door de benzine die Balza al op zijn kleren had, volgens een ander kwam die benzine uit zijn eigen bom. Schemidt stond ernaast en kon naar eigen zeggen alleen maar fotograferen.

Op zijn foto lijkt Balza weg te rennen, achtervolgd door de vlammenzee. De demonstrant overleefde, al was zijn huid voor zeventig procent verbrand.

Malcolm W. Brown met zijn foto van de Vietnamese monnik Thích Quảng Đức, die in 1963 werd gekozen tot World Press Photo. © J. de Nijs/Nationaal Archief/Wikimedia

Klassiek beeld De jury ziet in de gemaskerde Balza de brandende Venezolaanse samenleving, en noemt het een dynamisch en toch klassiek beeld. De foto herinnert aan de foto waarop een Vietnamese monnik zichzelf in brand stak om te protesteren tegen de discriminatie van boeddhistische monniken, de World Press Photo van 1963. Hoe gruwelijk ook, het onderwerp spreekt kennelijk tot de verbeelding: fotograaf Juan Barreto stond vorig jaar naast Schemidt en won vanavond met foto's van dezelfde gebeurtenis de derde prijs in de categorie Hard Nieuws. Er waren dit jaar in totaal 4500 deelnemers. Van de 98 Nederlandse fotografen vielen er drie in de prijzen met zachter nieuws. Jasper Doest kreeg de tweede prijs in de categorie Natuur met een serie over hoe Japanners de Japanse makaak aankleden en in het theater zetten, Carla Kogelman kreeg de eerste prijs in de categorie Langetermijnprojecten voor haar serie over twee zusjes in een Oostenrijks bio-energiedorp, en Kadir van Lohuizen kreeg de eerste prijs in de categorie Milieu. De fotograaf legde in Amsterdam, Tokyo, New York en Lagos de vuilnisverwerking vast. In die laatste stad stonk het vuil het minst, stelde Van Lohuizen terloops vast, omdat mensen voedsel daar minder snel weggooien. In juni zullen foto's uit deze serie in Trouw gepubliceerd worden. De World Press Photos zijn vanaf zaterdag tot 22 juli te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.