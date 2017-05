Veiling biedt nieuwe kijk op werk Reve

Reve-kenners zien likkebaardend uit naar de veiling, eind deze maand, van belangrijke stukken uit de collectie van de in 2006 overleden schrijver Gerard Reve. Topstuk is ‘The Acrobat (and other stories)’, de verhalenbundel die Reve eerst in het Engels schreef voordat zijn voormalige echtgenote Hanny Michaelis het in het Nederlands vertaalde als ‘Vier Wintervertellingen’. “Dit is fantastisch materiaal voor literatuurhistorici”, zegt journalist en Reve-kenner Tom Rooduijn, auteur van het boek ‘Revelaties’. “Het is Reve’s manmoedige poging om in het Engels door te breken, wat hem bij leven nooit gelukt is. Dat is vooral interessant in de wetenschap dat de Engelstalige versie van ‘De avonden’ nu wél een succes is.”

Lees verder na de advertentie

Voor het eerst in jaren komt er een forse hoeveelheid waardevolle manuscripten uit het archief van Reve

Voor het eerst in jaren komt er een forse hoeveelheid waardevolle manuscripten uit het archief van schrijver Gerard Kornelis van het Reve (1923 - 2006) op de markt. De partner van Reve, Joop Schafthuizen, heeft dertig handschriften van de schrijver van De avonden vrijgegeven. Ze worden op 30 mei geveild bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper. De manuscripten hebben een geschatte totale waarde van 35.000 euro. “Dit is echt ontzettend interessant”, zegt ook Nop Maas, biograaf van Gerard Reve en auteur van het omvangrijke ‘Kroniek van een schuldig leven’. “Je ziet Reve worstelen met zijn Engels, in heel veel varianten. Interessant vind ik ook de poëzie die geveild wordt. We moeten niet vergeten dat Gerard Reve ook een behoorlijk goede dichter was. Zijn absolute debuut was een verzenbundel.”

Het Hijgend Hert Maas is ook enthousiast over het manuscript van ‘Het Hijgend Hert’, de laatste roman die Gerard Reve schreef, en die verscheen in 1998. “Het mooie aan deze collectie is dat we zowel de jeugdige, ambitieuze schrijver zien, als de oudere auteur, die het min of meer op de automatische piloot doet, maar wel degelijk iets interessants heeft te vertellen.” De handgeschreven brieven en manuscripten geven bovendien veel prijs over Reve’s manier van werken. Te zien is waar hij opnieuw begon, wat hij schrapte en wat hij toevoegde. Rooduijn: “Al die doorhalingen en toevoegingen vertellen weer iets meer over zijn werkwijze. En alles geschreven met kroontjespen”. Rooduijn gaat zelf niks kopen op de veiling, hij verwacht dat vooral antiquariaten en liefhebbers toe zullen slaan. “Het is een mooi peilmoment om te zien of de spullen van Reve nog net zo geliefd zijn als vroeger.” Volgens veilinghuisdirecteur Jeffrey Bosch, beschikt Joop Schafthuizen thuis in het Belgische Machelen nog over veel meer archiefmateriaal van zijn in 2006 overleden levenspartner: “Maar blijkbaar was de tijd nu rijp om dit deel van de collectie vrij te geven. De laatste keer dat wij een grote collectie Reve veilden was in 2008. Deze veiling is op 30 mei, ’s avonds, en de stukken variëren in prijs tussen de 100 en de 15.000 euro”. Waarmee al dat moois dus voorbij gaat aan de neus van het Literatuurmuseum en daarmee aan de ogen van het grote publiek. In 2014 ging ook al een veel kleiner deel van de Reve-schatkamer de vrije markt op, bij veilinghuis Catawiki. Dat bracht toen bijna 8000 euro op. Aad Meinderts, directeur van het Literatuur Museum, heeft dergelijke literaire hebbedingen uiteraard liever zelf in huis: “Natuurlijk is dat ongelooflijk jammer. Maar als Joop Schafthuizen ervoor kiest om deze route te bewandelen, houdt het op”. Niet dat Meinderts budget heeft om de Reve-collectie aan te schaffen, maar wat er niet is, dat kan er volgens hem toch komen: “Bij zulke belangrijke collecties lukt het ons om geld te organiseren. Ik hou het dus in de gaten. Wij hebben al heel veel van hem - met als topstuk het originele manuscript en typoscript van De avonden - maar Gerard Reve blijft natuurlijk wel een van onze kroonjuwelen”.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.