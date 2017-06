Vegetarische omelet uit India

Oosters recept

Recept:

Schil de aardappelen en snijd deze in heel kleine blokjes. Pel de rode ui en snijd deze in dunne ringen. Schil het stukje gemberwortel en snijd het fijn. Pel drie knoflookteentjes en hak ze fijn. Snijd twee groene pepers in dunne ringetjes.

Kruis de tomaten in met een scherp mes en leg ze een minuut in kokend water. Verwijder het vel en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. Verhit drie eetlepels olie in een braadpan en fruit hierin de ringen rode ui, de gember en de knoflook. Roerbak een minuut of twee en voeg dan de ringetjes groene peper en een theelepel elk van gemalen komijn, gemalen koriander, kurkuma, garam masala en zout toe. Roerbak het mengsel nog een minuut of twee. Voeg het vruchtvlees van de tomaten toe en bak nog eens twee minuten.

Schenk er een halve liter water bij en breng alles aan de kook. Voeg de sperziebonen en de blokjes aardappel toe. Zet het vuur lager en laat het een minuut of zes zachtjes laten sudderen tot de aardappels gaar en de sperziebonen beetgaar zijn.

Maak ondertussen de omeletten. Pel hiervoor de vier resterende knoflookteentjes en hak ze fijn. Snijd de andere twee groene pepers klein. Pel de sjalotjes en hak ze zo fijn mogelijk. Hak de muntblaadjes fijn. Doe de zes eieren in een flinke kom en klop ze los. Voeg knoflook, groene pepers, sjalotjes, munt, een theelepel gemalen komijn, een theelepel zout en de slagroom toe.

Verhit twee eetlepels olie in een koekenpan en schenk hierin de helft van het eimengsel. Draai de omelet om zodra de onderkant kleurt en bak dan de andere kant lichtbruin. Doe de omelet over op een bord, dek af met aluminiumfolie en bak de tweede omelet op dezelfde wijze. Zet het vuur onder de braadpan met de sperziebonen hoog zodat het vocht verdampt.

Verdeel het groentenmengsel over de twee omeletten en rol deze op. Snijd ze schuin doormidden en strooi er de fijngehakte korianderblaadjes overheen.

