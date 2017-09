Vatan een propagandafilm? Nee, een film over 'de waarheid'

Aynur Yangöz (26) slaat haar sjaal om haar hoofd, om niet nat te worden van de steeds harder vallende regen. Zij en haar zusje zijn in de minderheid tussen de vele jonge mannen bij de publiekspremière van ‘Kurtlar Vadisi: Vatan’ in Pathé Arena in Amsterdam. De zusjes en hun broertje zijn fan: vanuit Amersfoort zijn ze naar de bioscoop gereisd. Aynur: “Ik volg de serie al vijf jaar. Ik hou van dit soort films: met geweld en over cultuur.”

De Turkse James Bond, zo kun je Kurtlar Vadisi (wolvenvallei) noemen, qua thematiek en populariteit. En hoofdrolspeler Necati Şaşmaz, die actieheld Polat Alemdar speelt, is een beetje de Turkse Bruce Willis, zegt Samet Güzel uit Den Haag. De films die uit de 15-jarige tv-serie voortkwamen, hadden steeds een actueel politiek onderwerp: Irak, Palestina en nu de couppoging in Turkije van vorig jaar. Daarom vindt Güzel ze zo goed: “De film laat precies zien wat er gebeurd is. Het herinnert je aan de coup. Zo doen Amerikanen het toch ook? Hun films gaan ook altijd over oorlogen.”

Spanningen Afgelopen week werd de serie onderwerp van een debat. Letterlijk, in de Rotterdamse gemeenteraad. Volgens de CDA-fractie is ‘Vatan’ (vaderland) een propagandafilm, die de toch al gespannen verhoudingen in de Turkse gemeenschap weer verder zal aanscherpen. De schurk in de film lijkt erg op Fethullah Gülen, de prediker die door president Erdogan als het brein achter de coup wordt gezien. Het CDA vreest dat Gülenaanhangers nieuwe intimidaties wacht. Overigens werd de eerste voorstelling in Rotterdam, donderdagavond, slechts door zo’n vijftien man bezocht. Zo doen Amerikanen het toch ook? Hun films gaan ook altijd over oorlogen. Samet Güzel De bezoekers van de zes stijf uitverkochte voorstellingen in Amsterdam vinden de kritiek onzinnig. De film gaat over ‘de waarheid’. Dat zegt ook Aynur Yangöz. De film zal binnen de Turkse gemeenschap niet tot spanningen leiden, denkt ze. “Een film kan geen spanningen veroorzaken. Al zal Fetö (Fethullahistische terreurorganisatie – zoals Erdogan de Gülen-beweging noemt) het er niet mee eens zijn.” Ze denkt wel dat er spanning zal komen, maar dan in de richting van de Turkse gemeenschap. “Omdat de media zich er zo mee bezig houden.”