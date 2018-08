Vanwaar toch die hardvochtige dominees in Jane Austen?

De dominees uit de boeken van Jane Austen zijn vaak stuitende figuren: betweterig, zeer met zichzelf ingenomen en egoïstisch. Neem de domme Mr. Collins uit ‘Pride and Prejudice’, die zijn uiterste best doet om bij zijn adellijke kennissen in het gevlei te komen, of de ijdele Mr. Elton uit ‘Emma’, die alleen maar uit is op een vrouw met geld.

Waarom zou de schrijfster, zelf dochter van een dominee, de vertegenwoordigers van de kerk zo negatief neerzetten? Wat zegt dat over haar eigen geloof? En hoe zit dat met die andere beroemde schrijfster Charlotte Brontë, die in ‘Jane Eyre’ ook al zo’n hardvochtige dominee beschrijft? De personages uit de boeken kan ik uittekenen, maar over deze vraag had ik nog nooit nagedacht.

Ja, men spreekt Engels, maar BBC-Engels van het prettige soort: goed verstaanbaar, langzaam en voorkomend van toon

In de podcast ‘Beyond Belief’ van BBC Radio 4 worden vaak opmerkelijke vragen gesteld. Wat maakt een heilige plaats heilig? Wat is de invloed van religie op mode? Wat betekent tijd in verschillende religies? Verraadt ons kapsel ons geloof? De serie behandelt allerlei geloofsvragen, van het mysterie van de maagdelijke geboorte of de onsterfelijkheid tot heilige plekken op aarde, orgaandonatie, de sluier in de islam, nationale rouw en de maan.

Luchtig alternatief Nu steeds meer religieuze programma’s op de Nederlandse televisie dreigen te verdwijnen, is deze podcast een luchtig alternatief voor wie zich op een ontspannen manier wil bezighouden met een spiritueel thema. Ja, men spreekt in deze podcast Engels, maar het is BBC-Engels van het prettige soort: goed verstaanbaar, langzaam en voorkomend van toon. Gastheren Robert Beckford en Ernie Rea ontvangen steeds meerdere gasten, met wie een geanimeerd gesprek wordt gevoerd. Gezamenlijk werpen zij nieuw licht op het onderwerp. Zo blijken bijna alle boeken van Jane Austen te eindigen met een bekentenis van de hoofdpersoon, waarin ze haar fouten ten opzichte van andere mensen onder ogen ziet. Dat past bij het geloof van Austen: gelovig zijn gaat niet over bidden of rituelen volgen, maar over goed handelen. De slechte dominees in haar boek belijden het geloof met de mond, niet met daden. Dat zie je ook in 'Jane Eyre'. Schrijfster Charlotte Brontë gebruikte de nare dominee om van Jane een onafhankelijke vrouw te kunnen maken, die haar eigen morele keuzes maakt, zelfs als de kerk, die nare dominee dus, ertegen is. In Austens boek ‘Mansfield Park’ lezen de deskundigen zelfs een stil protest tegen slavernij. Een goede reden om nog een keer die boeken te lezen als er geen wifi is.

Hoe beluistert u een podcast? Via een van de talloze gratis podcast-apps die op iedere smartphone te downloaden zijn, zoals Stitcher en Overcast, kunt u afleveringen van allerlei verschillende podcastmakers vinden. Te veel gedoe? De podcasts hebben ook eigen websites waarop programma’s met één druk op de knop te horen zijn. Hier leest u deel 1 van deze serie: Valt de man te herleiden tot een kloppend, pompend lid?