Vandaar dit boek: 'Plump' is niet plomp, en 'casino' is een bordeel

En, het belangrijkste, het onderscheid tussen die beide onderschatten. De meeste mensen denken dat je je bij het vertalen een voor een de woorden overzet. Maar dat is niet zo: vertalen is omdenken van wat iemand in een vreemde taal gezegd heeft in de eigen taal. Daarbij kunnen veel transformaties optreden, vooral in de zinsbouw. U weet misschien dat in het Engels de bepaling van plaats vooraf gaat aan de bepaling van tijd; in het Nederlands is dat net andersom. Toch laten zelfs professionele vertalers die vaak op dezelfde plaats staan.

Ook zijn de formuleringen in het Frans of Engels abstracter dan in het Nederlands. 'It's my hope' wordt 'Dat hoop ik'. Daarnaast zijn er soms grote verschillen in het gebruik van de werkwoordtijden en leestekens en de weergave van eigennamen, geografische aanduidingen en dierengeluiden. Een Franse haan zegt cocorico, een Engelse cock a doodle doo. Niet iedereen weet dat Ratisbonne Frans is voor Regensburg en dat een Italiaan met Monaco München bedoelt. Merkwaardig genoeg zijn die verschillen nooit systematisch behandeld. In mijn boek probeer ik een en ander voor Frans, Engels en Italiaans in regels te gieten. Het is het product van 50 jaar vertalen en van de fouten die ik als docent tegenkwam en ook zelf moest afleren.

Een goede vertaling moet lezen alsof je Nederlands leest. Ik ben een beetje freak natuurlijk. Als ik in de boekhandel nieuwe vertalingen bekijk, zie ik vaak al heel snel: dit is uit het Engels of Frans vertaald, in een taal die je alleen maar in vertalingen aantreft. 'Vertaals' heet dat. Dan worden er uitdrukkingen uit een vreemde taal overgenomen alsof het om een bewuste stijlfiguur gaat. His feet walked him down the street is vrij gewoon Engels, maar als je dat vertaalt met 'Zijn voeten wandelden hem over straat', wordt het onzin. Echt Nederlands wordt het pas als je zegt: Zijn voeten voerden hem over straat.

Noodoplossing

Het probleem is dat ongeveer iedereen zijn kennis van de vreemde taal overschat en dat maakt mijn boek ook interessant voor een breder publiek. Ik ken tolken die er plezier in vinden om alle flaters in het Engels van Europarlementariërs op te schrijven, dat is soms adembenemend. In Nederland is er een tendens om ook in het middelbaar onderwijs vakken in het Engels te geven, al te vaak in steenkolenengels. Het Engels beheerst natuurlijk de wereld en het is leuk dat je daarin met een Hongaar kunt praten, als noodoplossing.

Maar het lijkt me onzin om in het middelbaar onderwijs in het Engels te doceren, omdat dat zo goed is voor de taalkennis van leerlingen. Ik denk dat het eerder slecht is, want ze leren heel gebrekkig Engels en hun Nederlands wordt op den duur ook steeds anglicistischer.

Gouden vertaalregels.

Tips voor beginnende en andere vertalers

Paul Claes

Vantilt; 192 blz. € 19,95