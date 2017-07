Vanavond schuift empathische burgemeester Van der Laan aan bij Zomergasten

In de tweede aflevering van Zomergasten zit presentatrice Janine Abbring aan tafel met de 62-jarige Van der Laan. Hij maakte begin dit jaar in een brief bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. In tegenstelling tot andere uitzendingen is op verzoek van de burgemeester het interview eerder opgenomen. Hij wilde niet dat in een directe uitzending eventueel opspelen van zijn ziekte een belemmering zou kunnen zijn.

Aan herinneringen en fragmenten bij Van der Laan geen gebrek

Van der Laan is blij met de uitnodiging van Zomergasten. ‘Het is een aanleiding om terug te kijken op alles wat er in mijn leven is gepasseerd en op de beelden die me daarbij zijn bijgebleven’. Aan herinneringen en fragmenten bij hem geen gebrek. Opgegroeid in een gezin met vijf kinderen in Rijnsburg, waar zijn vader huisarts was en gemeenteraadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en zijn moeder theologie studeerde, ontpopte Eberhard zich als duizendpoot met een groot sociaal hart.

Hij studeerde medicijnen in Brussel en daarna rechten aan de VU in Amsterdam. Werkte tijdens zijn studie als bloemenverkoper en vrachtwagenchauffeur. Na zijn studie begon hij als advocaat, was hij lid en fractievoorzitter van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, minister voor wonen, wijken en integratie en, sinds 2010, burgemeester van de hoofdstad.

Genoeg stof om niet slechts over zijn ziekte te hoeven praten. Meelevend als hij is met de medemens gruwt hij van het lot van de jonge Ajax-speler Abdelhak Nouri: blijvende hersenschade na hartproblemen.

VPRO Zomergasten: Eberhard van der Laan, zondag, 20.15 uur op NPO 2

