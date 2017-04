Van totempalen tot vogellampen: woondesign uit Milaan

TooaPICNIC © RV

TOOaPICNIC

Studio TOOtheZOO Kale wachtkamers, luidruchtige bellers? De Nederlandse ontwerpstudio TOOtheZOO maakt objecten die heel geschikt zijn voor zulke (semi)openbare ruimtes. Van een soort picknicktafel waaraan gewerkt en gewacht kan worden tot een totempaal waar je ongestoord kunt bellen. Kleur, stof en andere details kan de klant zelf kiezen.

www.toothezoo.nl Open Rugs © Trouw

Open Rugs

Studio Plott Met hun zelf ontwikkelde 3D-printer maakt het ontwerpduo Mireille Borger en Rudi Boiten van de Eindhovense Studio Plott deze bijzondere opengewerkte kleden. Hun fascinatie voor traditioneel ambacht én moderne technologie komen samen in kleur en vorm. Het grafisch lijnenspel staat centraal. Materiaal: soepel garen dat wordt gecoat met een textielvezel. Het materiaal is licht, en de kleden kunnen zowel op de vloer als ter decoratie aan de muur.

www.studioplott.com 88 Secrets © RV

88 Secrets

Scarlet Splendour De bar is geopend! Serveer een drankje in stijl met dit meubel, ontworpen door Nika Zupanc, een ware eyecatcher voor je interieur. Geïnspireerd op de 88 sterrenbeelden in het universum. De serie is vervaardigd door het Indiase Scarlet Splendour.

www.scarletsplendour.com

www.nikazupanc.com Perch Light Branch © Trouw

Perch Light Branch

Umut Yamac (MOOOI) Voor het Nederlandse label Moooi ontwierp Umut Yamac, de in Londen gevestigde architect met Turkse achtergrond, deze bijzondere lamp. Hij is verkrijgbaar met maar één vogel, als staande lamp of als hanglamp. Het indrukwekkendst is de grootste variant met meerdere vogels. Dit bijzondere exemplaar - Free as a bird! - tovert bij iedereen een lach op het gezicht.

www.moooi.com

www.umutyamac.com The Ridge Collection © Trouw

The Ridge Collection

Becka & Wolbert De ene vormgeefster is gespecialiseerd in porselein, de andere in textiel. Voeg deze vakkennis samen en zie: prachtig gegoten porseleinen objecten. De basis is elke keer een object van handgeweven stof. Daarvan wordt een mal gemaakt, waarin porselein wordt gegoten. Daarna bewerken de vormgeefsters ze stuk voor stuk met de hand tot unieke exemplaren. Het atelier staat in Nederland, daarna wordt het textielontwerp in India geproduceerd. De mallen worden gemaakt en bewerkt in China, en dan komt het hele handeltje weer terug naar Nederland voor de afwerking. Een aantal tegels uit deze serie zijn inmiddels opgenomen in de keramiek collectie van de Koninklijke Tichelaar in Makkum.

www.ingebecka.com

www.mariettewolbert.nl Grandfather Clock © RV

Grandfather Clock

Lee Broom In een kale ruimte van een loods bij het Centraal Station van Milaan presenteerde de Brit Lee Broom zijn succesvolste objecten van de afgelopen tien jaar. Voor de gelegenheid stonden al zijn spullen op een enorm ronddraaiend plateau en waren alle objecten wit, wat een dramatisch effect had. Op de achtergrond stond een hedendaagse, staande klok van marmer, geïnspireerd op grootvaders klok. De collectie is een zogeheten limited edition: van alle objecten zijn er maar tien te koop, speciaal voor het jubileum van de ontwerper.

www.leebroom.com Gala © Trouw

Gala

House of Hermeta House of Hermeta Holland produceert opmerkelijke ophanghaken. In samenwerking met onder anderen Karina Riezebos is een aantal lijnen geïntroduceerd, waaronder de GALA, geïnspireerd op de druppelvormen van Salvador Dáli. Dit jaar voegde House of Hermeta een limited edition-variant van brons toe aan de collectie.

www.houseofhermeta.com Decode/Recode © Trouw

Decode/Recode

Luca Nichetto & Ben Gorham Deze lichtinstallatie is bedacht door Luca Nichetto en Ben Gorham in samenwerking met Salviati, de beroemde, anderhalve eeuw oude glasfabriek uit Venetië. Door een bepaalde manier van layering en de lichtinval lijkt dit modulaire systeem een indrukwekkend kunstwerk. Dit object werd tentoongesteld in een loods bij het Centraal Station van Milaan. Er zijn drie varianten: een blauwe, een transparante en dit bijzondere exemplaar.

www.salviati.com Liquid Series © Trouw

Liquid Series

Alissa Volchkova Vazen, schalen, kommetjes, maar ook grafische composities gewoon voor de mooi. De Frans-Russische Alissa Volchkova werkt met verschillende materialen, waaronder keramiek en glas. Het project Liquids is ontstaan uit haar fascinatie voor de vloeibare toestand van klei. Volchkova giet de klei, in plaats van dat ze hem boetseert. Elk ontwerp is daardoor een verrassing én uniek.

www.alissavolchkova.com Perspectives © Trouw

Perspectives

Siba Sahabi De Duits-Iraanse ontwerpster Siba Sahabi benadrukt in haar werk liever de overeenkomsten tussen het Midden-Oosten en Europa dan de verschillen. De culturen beïnvloeden elkaar, zegt ze, en door die uitwisseling ontstaan er nieuwe dingen. Haar serie ‘Perspectives’ combineert het ‘Europese’ lineaire perspectief met abstracte patronen uit het Midden-Oosten, bekend als arabesken. De lichtobjecten zijn uitgevoerd in messing, aluminium, koper en afgewerkt met zwarte inkt. Door gebruik te maken van programmeerbare ledverlichting beweegt het beeld.

www.sibasahabi.com Fragments of Time © Trouw

Fragments of Time

Nynke Koster Nynke Koster exposeerde haar unieke collectie in de Milanese wijk Lambrate. Ze bewerkt oude deuren en plafonds met een soort rubber. Eenmaal opgedroogd blijft de substantie stevig en zacht tegelijk. Vervolgens maakt ze er bijzondere zitelementen van, zoals deze unieke stoel en het kussen. Op die manier komt er letterlijk een stuk verleden terug in het leven van vandaag.

www.nynkekoster.com Sotto//Forma © Trouw

Sotto//Forma

Paolo Belletti & Ariel de Boni Belletti en De Boni maken fascinerende composities van direct-klaar-foto’s in combinatie met pentekening. Het levert bijzondere kunstwerken op waar je naar blijft kijken. Fotograaf Paolo Belletti maakte foto’s in Milaan, Seoul en New York. Daarna gaf hij ze aan Ariel de Boni, die er met de pen zijn interpretatie aan toevoegde.

www.paolobelletti.it

www.arieldeboni.carbonmade.com Beamos © Trouw

Beamos

Dorus van Lieshout Dit zijn niet zomaar vloerlampen, maar audiovisuele lichtsculpturen. Van binnen worden animaties geprojecteerd die matchen met het ontwerp en de structuur van de lamp. Met een geheugekaartje kun je wisselen van animatie. Goed om te weten: de hoogte is 120 centimeter en deze exemplaren zijn de eersten uit een serie. De lampen staan op een sokkel, hierin is de elektronica verwerkt. Op verzoek levert motion designer Dorus van Lieshout maatwerk.

www.dorusvanlieshout.com

