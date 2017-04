Van taalcompetent tot crisiscompetent: we worden steeds competenter

Kennis en vaardigheden heten nu vaak competenties en dat verklaart meteen waarom 'competent' zo populair is geworden in samenstellingen van het type onderzoekscompetent en ict-competent. Zo hoeven kinderen en andere taalleerders soms al niet meer 'de taal te beheersen', als ze maar taalcompetent zijn.

Lees verder na de advertentie

Dat wil zeggen dat me­dia­com­pe­ten­te lezers nepnieuws niet meteen voor zoete koek slikken

Veel van die woorden zijn ontstaan in de slipstream van mediacompetent. Dat inmiddels ingeburgerde woord verwijst naar de vaardigheid om kritisch met de media om te gaan. Dat wil zeggen dat mediacompetente lezers nepnieuws niet meteen voor zoete koek slikken. Mediacompetentie verwijst soms ook naar het zelf verantwoord gebruiken van de sociale media: niet cyberpesten of -dreigen en geen (illegale) blootfoto's doorsturen.

Vooral op internet zijn nog veel meer piepjonge samenstellingen met competent te vinden. Zo wordt van burgemeesters sinds kort verwacht dat ze 'crisiscompetent' zijn. Elders was al eens te lezen dat goede ouders hun kinderen 'toekomstcompetent' afleveren aan de maatschappij. Ga d'r maar aan staan.

Waar komen die samenstellingen met competent vandaan? Wellicht uit het Duits. Daarin was medienkompetent althans al tien jaar courant voordat wij mediacompetent gingen gebruiken. In die taal zijn er trouwens veel competenties waar wij nog nooit van hebben gehoord. En als het Duits in dit geval ons voorbeeld is, zullen wij binnenkort ook probleem- en chaoscompetent moeten zien te worden.

tdb@taalbank.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.