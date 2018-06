Van Sant laat met boeiende film zien dat zijn talent onverminderd groot is

Sommige films schreeuwen van de daken hoe goed ze zijn, met indrukwekkende vergezichten en - zeg - Daniel Day-Lewis in de hoofdrol. Andere hoeven dat niet zo nodig en die bescheidenheid maakt ze alleen maar sterker. Zo'n film is 'Don't Worry, He Won't Get Far On Foot', een biografische film over de in 2010 overleden cartoonist John Callahan, gebaseerd op zijn memoires.

Callahan raakte op z'n dertiende verslaafd aan alcohol. Acht jaar later was hij betrokken bij een auto-ongeluk en raakte hij bijna volledig verlamd

Ook voor wie John Callahan niet kent, is dit een boeiende film. Omdat regisseur Gus van Sant laat zien dat zijn talent onverminderd groot is, na het debacle van z'n vorige film 'The Sea of Trees'. En omdat Joaquin Phoenix gewoon wéér bewijst hoe goed hij is, juist door z'n spel klein te houden. Net als de film dat doet.

Alcoholics Anonymous Callahan raakte op z'n dertiende verslaafd aan alcohol. Acht jaar later was hij na een nacht doorhalen betrokken bij een auto-ongeluk en raakte hij bijna volledig verlamd. Toen nóg duurde het lang voordat hij wilde stoppen met drinken, ook al moest iemand anders de fles vasthouden. Het hier en nu van de film bestrijkt min of meer een periode van tien jaar, waarin Van Sant vrijelijk heen en weer schiet. Dan weer zie je Callahan proberen z'n tekeningen te slijten bij kranten en tijdschriften, dan weer heeft hij problemen met een uitkeringsinstantie en dan weer - en hier draait het eigenlijk om - bezoekt hij een groep van Alcoholics Anonymous.

Mooi evenwicht Dat klinkt misschien niet erg sexy. En toch is het een heerlijke film omdat Van Sant een mooi evenwicht vindt tussen de luchtige momenten - Callahans relatie met een Zweedse therapeut/stewardess, ontmoetingen met fans op straat - en de moeilijke momenten. Die laatste zijn er genoeg. Elke vooruitgang zal bescheiden zijn, zegt Donnie (knappe bijrol van Jonah Hill), Callahans sponsor bij de AA en zelf al een tijdje van de drank af. Precies zo vermijdt Van Sant sentimentele scènes of emotionele confrontaties. De film heeft Donnie's wijsheid en wat je zijn ontspannen maar confronterende houding zou kunnen noemen. Als sponsor heeft Donnie alle excuses al gehoord, hij kijkt er dwars doorheen, hij hoeft z'n stem niet meer te verheffen. Van Sant begreep dat de film dat ook niet hoefde.