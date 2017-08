Van muizenissen op vakantie en dooie ratten van je buurman

De kijkcijfers rijzen traditioneel de pan uit: maandag 1,55 miljoen kijkers. Alleen het achtuurjournaal en de huldiging van het vrouwenvoetbalteam waren populairder.

Een willekeurige aankomstmiddag op een camping. Een stel heeft de klapstoelen al staan en zit vorsend te kijken naar de aankomst van de andere witte gevaartes op wielen. Dat gaat zo: vrouw stapt uit en geeft directies. Man rijdt de caravan enigszins op zijn plek, vrouw zegt ‘Ho!’, man rijdt nog een tikkie door. Man neemt de afstandsbediening van de caravan ter hand. Vrouw: ‘Dat kan ik niet hoor. Hij doet buiten, ik doe binnen.’ Als de caravan staat, verschijnen de wasjes, de sopjes, de taakjes. De een lijmt zijn regenlaarzen, de ander gebruikt de centrifuge. En terwijl Rinus de piepers schilt (‘Mijn vrouw is van het vlees, hè, ik ben van de groenten en de aardappels. Zij maakt daar dobbelstenen van’), ontdooit zij de thuis ingevroren gehaktballen. ‘Glaasje wijn erbij, heerlijk’, zegt ze. Dat is nou vakantie.

Burenruzie

Dat was wel anders bij de onheilspellende aflevering van ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ op SBS6. De pensionado’s An en Co wonen al 54 jaar in Oostzaan en bouwden een flink huis. Nu ze eindelijk willen genieten, zitten ze met de terreur van buurman Ruud, die er al sinds 1993 verbouwt en nog niet in zijn bende kan wonen. Al twaalf jaar hebben ze mot over zijn uitbouwplannen en gooit hij dode ratten over de schutting, steekt vuurpijlen af, dumpt eieren en spuugt dikke rochels op hun ramen. Elke dag. Bovendien denkt hij dat zijn kruipruimte onder water staat doordat zij sproeiers onder hun betonfundering aanlegden, zijn kant op. Je zult maar zo’n invasieve buurman hebben. Die nestelt zich in de ruggengraat van je leven. Gelukkig oordeelt Mr. Frank Visser weer lekker vlot. “Sproeiers, dat doet toch geen mens? Straks zegt u dat het ufo’s zijn.” De wateroverlast blijkt gewoon van hoog grondwater te komen. “De echte overlast komt geheel door meneer zelf. Het is tijd om te vertrekken.” En verrek, de man krijgt een straatverbod. Dat pikt hij niet zomaar: “Waarschijnlijk gaat de bulldozer erdoorheen. En dan nemen we de rest ook mee.”

Hij liet zich er niet meer zien. Maar brr, met zo’n buurman ga je niet rustig op vakantie.

Lees ook onze eerdere tv-recensies