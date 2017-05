Van moederziel kneusje tot potentiële Songfestivalkoningin

Dat terwijl ze eigenlijk nog nooit naar het songfestival heeft gekeken, lacht ze. Vanavond is ze één van de favorieten bij de bookmakers voor de winst – ze staat vierde, even voor de grote finale vanavond.

Hoe anders was dat vóór die imponerende voorronde, afgelopen dinsdag. Na dramatische repetities kelderde ze in de voorspellingen en de Belgische pers maakte gehakt van de Brusselse Ellie Delvaux, zoals de tiener echt heet.

“Aanvankelijk waren we overtuigd dat ons liedje wel door zou gaan naar de finale.” Ze praat met hetzelfde donkere geluid waarmee ze zingt, met lichte rasp in haar stem. Een stem die opvalt, en mooi samengaat met het ingetogen electropopnummer ‘City Lights’ dat Pierre Dumoulin voor haar schreef. Het ligt in de lijn van de Belgwave-hype, met bands als Oscar & The Wolf en Bazart.

“Het deed het enorm goed op internet, en veel mensen reageerden enthousiast. Maar dat veranderde toen we in Kiev aankwamen en begonnen aan de repetities. Ik zag de andere artiesten, hun shows, hun zangkwaliteiten, en begon nogal aan mezelf te twijfelen."

Tekst loopt door onder afbeelding.

“Ik had vooral niet verwacht dat iedereen zich overal mee bemoeit. Iedereen geeft ongevraagd advies. Dat is vast allemaal goedbedoeld, maar de mensen realiseren niet dat het tijd kost om een goede show neer te zetten. Ons team weet heus wel weet wat ze doen. Mensen verwachten een hoop van het nummer. En omdat het aanvankelijk niet was wat ze hadden verwacht, was België in één klap teleurgesteld.”

Zelf vond ze de repetities prima gaan, maar eigenlijk iedereen zag dat anders. In België was flinke ophef om haar jurk, die doet denken aan het gedoe om de scheurjurk van Trijntje Oosterhuis in Nederland, twee jaar terug. Daarnaast stond er “geen greintje persoonlijkheid op het podium” (Het Laatste Nieuws). Onderkoeld. Bibberend. Potentieel kneusje van de avond, waren andere etiketten die Delvaux kreeg opgeplakt.

Meisjesdroom

Maar toen stond ze daar opeens. Ze imponeerde, met dat donkere stemgeluid, en geserreerde optreden. Toen ze van het podium afstapte had ze nog niet helemaal door dat het gedaan was. Drie minuten gaan snel. En nu is dat potentiële kneusje plots potentiële winnares.

Die mediastorm had de scholier niet zien aankomen. Zeker omdat ze zelf niet per se naar het songfestival had gehoeven. Het was niet haar meisjesdroom ofzo, lacht ze. Delvaux werd vorig jaar bekend in België met haar deelname aan The Voice Belgique, waarna Pierre Dumoulin, zanger van Luikse band Roscoe, graag met haar wilde werken.

Drie minuten gaan snel. En nu is dat potentiële kneusje plots potentiële winnares

Het resultaat, ‘City Lights’, was niet bedacht voor het Eurovisie. Via een omweg belandde het op het bureau van de organiserende omroep RTBF, en die hingen dezelfde dag nog aan de lijn. “Dus uh, het is nogal snel gegaan. Misschien ben ik hier te jong voor, misschien is dit niet de richting waarop ik had willen gaan, maar tegelijkertijd is het geweldig om hier te zijn. Hier worden herinneringen gemaakt.”