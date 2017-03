Van kleuteren naar polderen

Heb ik het over de politieke debatten? Nee, dit gaat over de dagelijkse praktijk in het leven van de kleuter. Maar inderdaad: wat scheelt het?

Uitstekende timing van de EO dus om precies in deze periode van politieke strijd 'Het geheime leven van 4-jarigen' uit te zenden. De heerlijke serie volgt wat er gebeurt wanneer acht kleuters - die elkaar nog niet kenden - een dag samen zijn in een klaslokaal en tuin vol speelgoed. Twee meekijkende gedragswetenschappers schetsen het belang: zoals je reageert als kleuter, zo reageer je als volwassene. Al zitten er nog geen 1500 dagen tussen je geboorte en je vierde verjaardag, in deze korte tijd worden we voor altijd gevormd.

Marshmallowtest

Dus zien we door alle vertederende beelden heen de toekomst zich aftekenen. Zoals wanneer Aron en Amin de marshmallowtest ondergaan: de juf geeft beide jongetjes een marshmallow en belooft een tweede wanneer bij haar terugkomst - ze moet even weg - die eerste marshmallow nog niet is opgegeten. Een oefening in beheersing en vooruitdenken. Enfin, juf is de deur nog niet uit of Amin begint lekker te snoepen terwijl Aron dapper standhoudt. Wat als een van deze gastjes over veertig jaar de AOW-pot beheert? Stel, we zagen hier Henkje en Lodewijkje 2.0?

Misschien moeten we alle kleuters vanaf nu aan deze test onderwerpen en de filmbeelden bewaren in het nationaal archief. Dan weten we later wiens langetermijnbeleid we kunnen geloven.

