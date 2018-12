Van je familie moet je het maar hebben; zeven theaterproducties voor het hele gezin

1. ‘Hamlet de familievøørstelling’ - Hamlet? Die is zeker weer stoned

De beroemde familie van puberprins Hamlet lijkt op een modern samengesteld gezin. In de tragikomedie van Theater Rotterdam botsen pubers met hun ouders en stiefouders, rond een surfstrand.

Als de Deense prins Hamlet aan zijn vrienden vertelt dat hij de geest van zijn vader heeft gezien, geloven ze hem niet. Hij heeft zeker weer zitten blowen in de torenkamer, denken ze. Bij Theater Rotterdam zijn de hoofdpersonen in Shakespeares beroemdste stuk een groepje pubers. Ze hangen rond op een surfstrand en liggen in de clinch met hun ouders en stiefouders.

In de regie van Pieter Kramer, met teksten van Don Duyns en liedteksten van Alex Klaasen verandert de klassieker in de uitbundige tragikomedie ‘Hamlet de familievøørstelling’. De hoofdpersoon maakt heel wat familie-ellende mee. Van een vrolijke surfboy verandert hij in een sombere jongen met woedeuitbarstingen.

De verhouding tussen Hamlet en zijn aan-uit-vriendin Ophelia staat centraal, vertellen acteurs Mattias Van de Vijver en Sofie Porro in de foyer van de Rotterdamse Schouwburg. Porro woont als Ophelia met haar vader en broertje in Kasteel Elsinor van Hamlets familie, vlakbij het surfstrand. “We spelen Hamlet en Ophelia als pubers van nu, met een eigen willetje en veel idealen over de wereld”, zegt ze. Van de Vijver: “Hamlet heeft een spuughekel aan zijn stiefvader en het pleasende gedrag van zijn moeder.”

De lijn van Shakespeares verhaal is in de tekst van Don Duyns overeind gebleven.

Zijn stiefvader is dan ook de oom die zijn vader Hamlet senior heeft vermoord, maar daar komt hij pas later in het stuk achter. “Bij onze ouders schieten we in de kinderrol”, zegt Porro. “Dan zitten we te stieren en te zeuren. Maar in de relatie met Ophelia is Hamlet volwassen.” Van de Vijver valt haar bij, lachend: “Ja, wij zijn de méést volwassen mensen van het stuk! Ik zie een mooie parallel met deze tijd. Wij spelen jonge mensen in een samengesteld gezin, die een rol innemen die voor hun leeftijd nog niet aan de orde zou moeten zijn. Je wordt te snel volwassen als je een ouder verliest.”

De lijn van Shakespeares verhaal is in de tekst van Don Duyns overeind gebleven. Van de Vijver: “Hamlet ondervindt steeds heviger problemen. De geest van zijn vader vertelt hem: ‘Je moet mij wreken!’ Maar moet ik dood met dood vergelden? Aan de andere kant, als ik het niét doe, help ik mijn vader niet en ben ik geen man. Moet ik het lot in eigen hand nemen of niet?”

Hamlet raakt totaal in de war, maar niemand neemt hem serieus. “De geest van zijn vader? Welnee, zeggen de mensen om hem heen, hij is weer eens stoned! Hij zakt in iedere scène naar een nieuw dieptepunt waarin hij daadkrachtig probeert op te treden, maar de omstandigheden halen hem in.” De treurigste scène is wanneer hij Ophelia kwijtraakt. “Dat raakt mij het diepst, dan lijkt alles verloren.”

Hamlet is Shakespeares meest duistere stuk, vinden de twee, maar regisseur Kramer neemt daar een loopje mee. “Het duo Pierlala en Ger Geraamte trapt de show af en vindt het heel saai op het toneel, want niemand gaat de pijp uit!” Sterft Hamlet aan het slot, net zoals bij Shakespeare? “Te sterven of niet te sterven. Dat is de vraag”, zegt Van de Vijver met een verwijzing naar de beroemdste zin in het stuk, ‘to be or not te be; that’s the question’.

Voor de twee hoofdrolspelers is het tijd om zich te verkleden voor de repetitie. In de grote zaal van de schouwburg controleert regisseur Kramer samen met de technici de lichtstanden. Tegen de achtergrond van een rotsachtig strand en hoog opspattende golven staat de grafzerk van Hamlets vader. Ja, zelfs het opschrift ‘Hamlet sr.’ is helder uitgelicht. Pal daarnaast het bord van Surfclub Elsinor.

In een scène waarin de vrienden samen surfen, vraagt één van hen: “Hé Hamlet, Hamlet! Prinsje van Denemarken! Zie je die golf! Zie je die vette schuimkop!” Hamlet, in zijn semi-Shakesperiaanse kostuum, antwoordt droog: “Ja, Laertes, broer van Ophelia, die zie ik!” Dan daagt Laertes hem uit: “Wedden dat je daar niet op durft te surfen!” Maar voor Hamlet gaat geen zee te hoog.

Hamlet de familievøørstelling, vanaf 8 jaar, is te zien vanaf 19 december 2018. www.theaterrotterdam.nl/hamlet