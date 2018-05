Van het echte leven zonder SBS en haarlak heeft André Hazes jr. niet veel kaas gegeten

Hij is elders gaan wonen omdat hij knetterhard werkt en volgens Monique de druk niet aan kan. (Hazes senior loste dat op met drank.) "Dré kan nu eenmaal geen pauze nemen van zijn werk, dus neemt hij pauze van zijn gezin, zei Monique woensdag.

Prompt kwam het SBS6-entertainmentprogramma donderdag met updates: the day after zijn de Hazesjes alweer op vakantie naar Mexico. Moesten ze van SBS? Of is het soms niet echt uit? De volkszanger heeft al een gebroken hart bij de gedachte dat hij zijn eenjarige zoontje minder zal zien, dus hun instagramfoto's bewijzen nu hoeveel André II van André III houdt: ze dragen dezelfde zwembroek. Uitgezocht door Monique. In de volgende update laat André zijn 'wilde haren' afscheren.

De boodschap is duidelijk: als je leven een reallifesoap is bij SBS6, moet de zon blijven schijnen. Zeker als je soap 'André Hazes: Ik haal alles uit het leven' heet. Dit stel zit in een vette crisis, maar de eeuwige glimlach zorgt dat ze aimabel en publicabel blijven. Dat doet Dré al van nature, hij is geboren als entertainer met zo'n pa, en het was waarschijnlijk een slimme kinderstrategie om zijn beschonken vader niet boos te maken. Maar Monique kan het ook. Zelfs als ze André een sneer geeft, lijkt ze een geintje te maken.

Ja-woord

In de aflevering vorige week wilde Dré haar nog ten huwelijk vragen. Ze waren in Las Vegas weer samen na twee weken optreden bij 'De Vrienden van Amstel Live'. In die periodes bedenkt Monique 'dat hij er gewoon niet is', anders wordt ze gek. Zij is 40, gebalanceerd, hij 24, en zij draait geheel op voor Dreetje. (Zie zijn hit-tekst: 'Ik haal alles uit het leven, drink de laatste druppel op.')

Had ze dus net twee dagen haar vriendje weer bij zich, stopt hij bij een trouwkapel. Gelukkig blijkt die dicht. André: "Serieus, als ik je nu zou vragen, zou je dan 'ja' zeggen?" Monique: "Nee". En even later glimlachend in de camera: "Ik zou nu echt geen ja zeggen. Het was me toch een lul vorig jaar. Dat moet 'ie dit jaar echt goed gaan maken."

Als hij in zijn liedteksten ook maar enigszins bij zichzelf blijft, kan Monique het wel vergeten. In de soap-titelhit zingt hij: 'Ik ben een egoïst. En dat zal ook wel zo blijven. Maar voorlopig ben ik helemaal alleen. Ik ben een vrije jongen. En ik hou van alle aandacht. Daar kan ik nu eenmaal niet omheen.' Om wat later te zingen: 'Je moet me leren nemen, zoals ik altijd ben geweest. Je leeft je eigen leven... maar ik nog het meest.'

Het is hedonisme ten top: zíjn lange nachten, zíjn drank, zíjn carrière. En in Mexico is Dreetje weer even zíjn zoon, met zíjn zwembroek aan

Hij haalt dus alles uit het leven? Nou, niet wat echt belangrijk is, zegt Monique. Het is hedonisme ten top: zíjn lange nachten, zíjn drank, zíjn carrière. En in Mexico is Dreetje weer even zíjn zoon, met zíjn zwembroek aan. Waarom waren ze eigenlijk in Las Vegas laatst? Hij vertelde in de soap dat hij een vaste haarlak heeft uit Amerika. "En als ik zie dat m'n haarlak op is, dan moet ik dus weer naar Amerika."

Da's ook weer opgelost. Deze jongen mag misschien de grootste levenslied-zanger van Nederland worden, van het echte leven zonder SBS en haarlak heeft hij niet veel kaas gegeten.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Eerdere afleveringen vindt u hier.