Van grof naar invoelend en weer terug

Verwacht niet dat het gezellig gaat worden bij cabaretier en stand up comedian Daniël Arends. Gezelligheid staat voor 'doen alsof er niks aan de hand is' en daar kan Arends helemáál niet tegen. Zijn stijl is: sarren, dwars zijn, grof, hard, gevaarlijk en politiek incorrect uit de hoek komen. Wie er niet tegen kan, moet maar niet komen, want 'ik maak dit voor mensen die mij begrijpen'.

Een vrijbrief om een flink aantal moffen- en negergrappen te maken, die in de zaal opmerkelijk goed vallen. Zal wel schuldbewustzijn zijn dat weggelachen wordt. Tegelijkertijd spaart Arends zichzelf niet, zoals altijd maakt hij grappen over zijn uiterlijk, afkomst en omvang.

Arends zit in zijn zesde avondvullende programma 'De Afterparty' met een dilemma: er zitten vijfhonderd individuen in de zaal maar hij zou zo graag zien dat we nader tot elkaar komen, dat er verbinding ontstaat. De enige die daarvoor kan zorgen is Arends zelf, maar met zijn misantropische inslag lijkt hij de meest ongeschikte persoon om het voor elkaar te krijgen.

Bindingsspier Toch houdt hij een pleidooi voor echt contact en heeft hij ook iets moois verzonnen: de bindingsspier. Nodig om een lange relatie te kunnen hebben. Je moet hem wel trainen anders verslapt hij en lukt het niet. Hij ziet dolende dertigers om zich heen die zich troosteloos van de ene naar de andere one night stand slepen om meteen te concluderen dat het niet De Ware is. Hij beeldt het nogal plastisch uit. Hij kiest niet echt voor een rode draad, dat maakt het geheel slodderig Zelf is Arends al veertien jaar met zijn vrouw en hij bejubelt de sleur. Grappig wel dat een cabaretier dat aandurft na zo veel programma's van collega Youp van 't Hek. Hij komt ermee weg, omdat hij net op tijd de hoek om slaat. Hij meldt dat hij die lange relatie alleen heeft omdat hij bang is om alleen dood te gaan en zijn vrouw bang is om alleen te leven. 'Dat werkt als een malle.' Zo eerlijk is Van 't Hek nooit. Arends is te typeren als een soort Jekyll en Hyde: het ene moment is hij de bad boy die het niet kan schelen wiens dierbare is overleden, om het volgende moment invoelend te vragen: 'Is het leven goed voor u geweest?' Dat is spannend, maar 'De Afterparty' kent ook een behoorlijk aantal dips. Omdat hij niet echt kiest voor een rode draad en onderwerp aan onderwerp rijgt, maakt dat het geheel slodderig. Te zien t/m 2 mei 2018.

