Van een zwarte kat naar een abstracte compositie bij Bart van der Leck in het Kröller-Müller

Lees verder na de advertentie

Als mensen niet meteen zien wat een schilderij voorstelt, haken ze al gauw af. Wat te vinden van een abstract schilderij met alleen maar lijnen, vormen en kleuren en zonder herkenbare beelden? Zelf bedenken waarover het zou kunnen gaan valt niet mee, als ook de titel geen aanwijzingen bevat.

Alleen daarom al is de tentoonstelling De Mecenas en de 'verversbaas' in Museum Kröller-Müller in Otterlo het bezoeken waard. De expositie gaat over de relatie tussen kunstenaar Bart van der Leck (1876-1958) en zijn mecenas, Helene Kröller-Müller (1869-1939). Op voorbeeldige wijze wordt in beeld gebracht hoe de kunst van Van der Leck in korte tijd steeds abstracter wordt en hoeveel moeite het zijn weldoenster op een gegeven moment kost om zijn werk nog te snappen.

Razendsnel ging de ontwikkeling van Van der Leck. In 1914 schilderde hij nog een zwarte kat met zulke 'doordringende ogen' dat Helene het schilderijtje soms weg moest zetten, 'om ook nog eens zonder haar onverbiddelijke gezelschap te zijn'. Twee jaar later maakte hij 'Compositie no 4', ook wel 'Mijntriptiek' genoemd, met alleen maar gekleurde lijnen.

Deze ten­toon­stel­ling is een mooie afsluiting van het eeuwfeest van De Stijl