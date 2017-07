Van drugsbaronnen tot Trouw-correspondenten: in Mexicaanse corridos wordt iedereen bezongen

Mocht ik ooit in een vlaag van ijdelheid mezelf in een liedje willen laten vereeuwigen, dan weet ik bij wie ik terecht kan: een telefoontje naar Baldomar Cázares en het is geregeld. Hij schrijft in een half uur een liedje waarin hij me zo heldhaftig kan afschilderen als ik wil.

Lees verder na de advertentie

Bijna had ik hem de opdracht gegeven, toen ik hem onlangs opzocht in Culiacán, de hoofdstad van de Noord-Mexicaanse deelstaat Sinaloa. Maar de prijs van 1000 euro was me te gortig. Uit nieuwsgierigheid naar zijn woordkunst bracht ik wel een dag door met hem en zangeres Ely Quintero in een kleine opnamestudio in een buitenwijk.

Baldomar en Ely zingen corridos, een muzieksoort die zijn oorsprong heeft in het ruige noorden, met Sinaloa als epicentrum. De melodie is simpel en wordt uitgevoerd met trompet, accordeon, gitaar, basgitaar en tuba.

Voor Nederlanders lijkt het op het werk van Rowwen Hèze; deze muziek heeft altijd een belangrijke invloed gehad op het oeuvre van de Limburgers. Corridos hebben een sterk verhalend karakter. Ze gaan over nieuws, bekende personen, over wat de Mexicanen op dit moment bezighoudt.

Een liedje bestellen bij Baldomar is simpel. In een interview vraagt hij om basale informatie, die hij routineus op rijm zet en in de studio al improviserend met zijn bandleden tot een liedje componeert. Als er behoefte is aan een duet, vult Ely het met haar krachtige stem aan.

Succes De herkenbaarheid van de teksten en de toegankelijke melodieën vormen de sleutel tot het succes. En dat is groot: corridos zijn een van de populairste muzieksoorten. Je hoort ze overal, van restaurantjes in Tijuana aan de grens met de VS tot in taxi's aan de grens met Guatemala in het zuiden. In veel discotheken in Culiacán wordt op corridos gedanst. Maar ook op het Garibaldiplein in Mexico-Stad, waar traditioneel vooral mariachi-bandjes zich aanbieden om op bruiloften en verjaardagsfeestjes te spelen, zijn corrido-groepen inmiddels een vaste verschijning. Ook de drugsbaronnen worden bezongen, in uiterst gewelddadige teksten Onomstreden zijn ze niet en dat komt door het subgenre narcorridos. Die gaan over de drugsbaronnen die al een decennium verwikkeld zijn in een bloedige oorlog met de autoriteiten, die meer dan 150.000 levens heeft gekost. Hier in Sinaloa is ook die duistere variant razend populair. Want de staat is de bakermat van het Sinaloa Kartel, tot voor kort een van de grootste criminele organisaties wereldwijd. De narcorridos hebben vaak uiterst gewelddadige teksten en schilderen drugsbaronnen als helden af. Zoals Joaquín 'El Chapo' Guzmán, de oprichter van het Sinaloa Kartel die twee keer uit de gevangenis ontsnapte, maar inmiddels opnieuw is gearresteerd en begin dit jaar aan de VS werd uitgeleverd. De autoriteiten hebben een broertje dood aan ballades over criminelen, dus is het openlijk promoten van narcocorridos al jaren in veel deelstaten verboden.

Realiteit Ook Baldomar en Ely zingen ze; Baldomar zelf heeft acht corridos gewijd aan Guzmán. Hij haalt zijn schouders op over het controversiële karakter: "De drugsoorlog is ook een onderdeel van de realiteit. Als mensen het willen horen, schrijf ik erover." Ook Ely heeft er geen problemen mee. "De narcorridos zijn een afspiegeling van wat er speelt", zegt ze monter. Het liedje dat de twee vandaag opnemen is minder controversieel. Het gaat over een Spaanse journalist en diens avonturen in Zuid-Amerika. "Jij bent hierna aan de beurt, ik geef je korting!"

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.