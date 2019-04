Van dit museumstuk mag u een stukje mee naar huis nemen

Elke bezoeker mag een stukje meenemen van ‘Monument’, dat al tien jaar de blikvanger is in het Atrium van het binnenmuseum. De Britse kunstenares Clare Twomey (1968) maakte deze vijf meter hoge berg van afgekeurde partijen tegels en serviesgoed als symbool van onze consumptie- en wegwerpmaatschappij. Die berg scherven kan daar niet meer blijven liggen, omdat hij in de weg ligt voor het onderhoud van het gebouw, een rijksmonument. Ook beginnen wanden en vloeren door te buigen onder het gewicht en is de installatie niet meer in goede staat.

Lees verder na de advertentie

Volgens conservator André Groeneveld is het porselein zo vies en stoffig dat het niet meer schoon te krijgen is. “De kleuren sprankelen niet meer, de sjeuigheid is er af.” De hogedrukspuit erop is geen optie, want dan zouden de schoteltjes en kannetjes alle kanten op vliegen, want ze zijn niet vastgelijmd.