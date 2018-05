Van de muziek van Joden, Syriërs, Yezidi's, Armeniërs en slaven maakte Fischer een herdenkingspassion

Zijn grootouders overleden in Auschwitz en Buchenwald, zijn ouders zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in Boedapest. Voor de Hongaarse dirigent en componist Iván Fischer, die jarenlang in Nederland woonde, is de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een belangrijk moment. Al voor de derde keer maakt hij speciaal voor 4 mei een werk. Dit keer 'Compassie', een bewerking van Bachs 'Matthäus Passion', dat vanavond wordt uitgevoerd in het Concertgebouw in Amsterdam.

Fischer: "De Matthäus Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus, Bachs muziek roept medelijden met hem op. Maar men zou, vind ik, medelijden moeten voelen voor ieder onschuldig slachtoffer. Om het idee van compassie uit te breiden, wissel ik Bachs muziek af met de muziek van andere groepen mensen die ons medelijden nodig hebben: Syriërs, Yezidi's, Joden, Armeniërs, negentiende-eeuwse Afrikaanse slaven."

Fischer verwezenlijkte zijn idee samen met Michael Gieler, altviolist in het Koninklijk Concertgebouw-orkest. Fischer zocht muziek uit en trok een grote groep musici aan, die allemaal gratis meewerken. Vanavond dirigeert Fischer het Orkest van de Achttiende Eeuw, drie koren, klassieke zangers, gospelzanger Jared Grant en musici en zangers uit andere culturen. Fischer: "De Matthäus is de basis. Maar op de momenten dat het in de passie gaat over verraad, valse beschuldiging, doden, veroordelen of gevangennemen, voegen we muziek uit een andere cultuur toe. Tweederde van de muziek van Bach blijft in stand."

Jiddisch De Holocaust is het belangrijkste thema in Compassie. Het komt op drie momenten aan de orde, onder andere als het Jiddische koorstuk 'Sait gesund' wordt gezongen, dat Fischer zelf componeerde. Fischer: "Ik ben groot geworden met de verhalen over mijn familie. Ik voel me natuurlijk enorm betrokken bij wat de Joden in de oorlog is overkomen. Daarom vind ik het belangrijk om het Jiddisch te gebruiken in mijn composities. Zo draag ik bij aan het behoud van deze Joodse taal. "Maar toch wil ik absoluut het leed van andere groepen bij dit werk betrekken. Ik hecht veel belang aan een algemeen humanisme. De compassie, het medelijden dat Bachs muziek oproept, moet zich uitstrekken naar alle bedreigde groepen mensen. Daarbij moeten we ons ook bewust zijn van onderdrukking uit het verleden. De hele Europese geschiedenis zit vol onrecht en onderdrukking." Van een politiek statement is hier volgens Fischer beslist geen sprake. Maar hij beseft dat juist in deze tijd de betrokkenheid bij het leed van andere groepen in de knel komt, om te beginnen bij het vluchtelingenvraagstuk. "Daar staat algemeen humanisme tegenover collectief egoïsme. Een mens is een mens, dat moeten we nooit vergeten. Het bijzondere is dat muziek je helpt om dat te voelen." Fischer stelde Compassie speciaal voor 4 mei samen, maar zal het zeker ook in andere landen uit gaan voeren, in elk geval in Boedapest.