Van balanstrutje tot blokkeerfries: wat wordt het Woord van het Jaar?

Wordt het ‘balanstrutje’, ‘testosterontweet’ of toch ‘blokkeerfries’? Woordenboekmaker Van Dale heeft de verkiezing voor het Woord van het Jaar weer opengesteld. Via de site kan het publiek stemmen op achttien woorden uit de shortlist. Taalliefhebbers stuurden het afgelopen jaar zo’n 5000 nieuwe woorden in. Daar zaten afvallers bij die te flauw waren, niet nieuw (‘bakfietsmoeder’), of te particulier (‘antiwindmolenextremisme’). Het meest ingediend: ‘blokkeerfries’, dankzij een campagne van website GeenStijl.

Ton den Boon, hoofdredacteur van de ‘Dikke van Dale’, selecteerde de leukste nieuwkomers. “Een woord is leuk als het prikkelt”, licht hij toe. “Neem ‘mangomoment’. Je denkt meteen: ‘Wat is dat?’” Antwoord: een geluksmoment dat een ernstig zieke patiënt beleeft door een ogenschijnlijk onbeduidende, niet-medische handeling of opmerking van een arts.

‘Kantlijnsporter’ – oorspronkelijk uit Trouw – vindt Den Boon ook een vondst. Dat is een beoefenaar van een sport waar media weinig aandacht aan besteden. En ‘balanstrutje’? Dat is een carrièrevrouw die te veel bezig is met de balans tussen werk en ­privé om te kunnen doordringen tot de top van het bedrijfsleven.

Volgens Den Boon valt er op de indieners geen peil te trekken. Wellicht ontfermt de milieu­lobby zich over ‘vliegschaamte’: schaamte dat je het vliegtuig pakt terwijl je ook een milieuvriendelijk alternatief had kunnen nemen. Eerdere winnaars waren vaak blijvertjes: ‘ontvrienden’ (2009), ‘selfie’ (2013) en ‘sjoemelsoftware’ (2015). Dat laatste woord bleek zo’n aanwinst dat er inmiddels talloze varianten op zijn, zoals ‘sjoemel­auto’, ‘sjoemelwetenschap’, ‘sjoemeldata’ en ‘sjoemelsigaret’. De uitslag volgt op 18 december.

