Valt pinksterdag in op een mooie pinksterdag eigenlijk wel samen met Pinksteren?

Wat de uitkomst ook is, gelukkig hebben we nog een ándere pinksterdag. Geen kerkelijke feestdag, maar de dag die Annie M.G. Schmidt heeft geschapen in ‘Op een mooie pinksterdag’ uit de musical ‘Heerlijk duurt het langst’ (1965).

Dat lied gaat over de klassieke vader-dochterrelatie, waarin pa zich ontwikkelt van ‘een duidelijke mengeling van Onze-Lieve-Heer en Sinterklaas’ tot ‘een nul’. Het gevolg? Als dochterlief groot is, ‘op een mooie pinksterdag, laat ze je alleen’.

Ruim een halve eeuw later heeft ‘op een mooie pinksterdag’ zich in ons taaleigen genesteld. Toegegeven, als weerlieden een ‘mooie pinksterdag’ voorspellen, gaat het nog wel over een van beide feestdagen, maar zodra er ‘op een’ voor staat, denk je eerder aan het lied van Annie M.G. Schmidt dan aan het kerkelijke feest.

Zo lees je weleens dat een willekeurige andere mooie lentedag waarop als vanouds de geest gaat waaien en je een heldere blik op de wereld krijgt, getypeerd wordt als ‘(op) een mooie pinksterdag’.

Pinksterdag als synoniem van een mooie lentedag waarop je de dingen helder ziet: zou het woord bij Annie M.G. Schmidt die betekenis ook al hebben gehad? Wie weet.

De Nederlands-Zweedse dichter-zanger Cornelis Vreeswijk die in 1970 ‘Op een mooie Pinksterdag’ in het Zweeds op single uitbracht, maakte de dag in elk geval al los van Pinksteren: zijn vertaling Första vackra da’n i maj betekent zoiets als ‘(op) de eerste mooie dag in mei’.

