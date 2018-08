Valt de man te herleiden tot een kloppend, pompend lid?

Het maakt niet eens zoveel uit wat hij zegt. Schrijver en audiokunstenaar Rashif El Kaoui heeft zo'n troostrijk, zacht ruisend, licht ironisch stemgeluid dat je sowieso geboeid blijft luisteren naar zijn maandelijkse podcast 'De Man is Lam'. In de tiendelige reeks, waarvan er nu vijf zijn verschenen, onderzoekt El Kaoui met zijn Vlaamse tongval wat het betekent om in de 21ste eeuw man te zijn.

In dit #MeToo-tijdperk, waarin mannen aanhoudend negatief in het nieuws komen, ondervraagt hij honderden mannen over hun geslachtelijke identiteit, die van alle kanten onder vuur ligt. In de eerste aflevering trekt hij rond met de vraag: Wanneer voelde jij je voor het eerst een man?

Verhalen over de eerste zoen, ontmaagding en vaderschap, maar ook over het verzorgen van een zieke moeder en financiële ver­ant­woor­de­lijk­heid

De presentator geeft ook zijn persoonlijke - en ontroerende - antwoord. Zijn eigen moment was toen hij als elf-jarige voor het eerst tegen zijn vader durfde te zeggen dat die beter niet meer thuis kon komen. Pa was bijna nooit aanwezig en bleek simpelweg niet toereikend als opvoeder en echtgenoot. Met zijn verzet verrichtte El Kaoui voor het eerst een daad die zijn mannelijkheid onderstreepte.

Presteren en pleasen Daarna, met op de achtergrond de zwoele fluit van Debussy's 'Prélude à l'après-midi d'un faune', volgen andere mannen met onthullingen over hún ontluikende mannelijkheid. Verhalen over de eerste zoen, ontmaagding en vaderschap, maar ook over het verzorgen van een zieke moeder, financiële verantwoordelijkheid en op kamers gaan. Dit portret van de jongen die zich ontpopt tot man krijgt een universeel karakter doordat El Kaoui opzettelijk niet de namen van de geïnterviewden noemt. Na de tweede uitzending, onder meer over gewelddadigheid, gaat aflevering drie over seks. Centrale vraag: "Valt de man werkelijk te herleiden tot een pompend, kloppend lid, of is er meer aan de hand achter zijn purperen kop?" Een gigolo die zich laat inhuren om koppels met een slecht seksleven te helpen, geeft advies. Mannen zijn te veel bezig met presteren en pleasen, zegt hij. Laat dat varen. Durf je kwetsbaar op te stellen en wees aanwezig in het moment, bij de vrouw. Contact blijkt het sleutelwoord. El Kaoui gidst de luisteraar met empathie, charme en humor door de materie, in afleveringen die per stuk iets meer dan twintig minuten duren. De podcast klonk eerder in het VPRO-radioprogramma 'Nooit meer slapen', midden in de nacht. Nu kun je er op elk moment bij, om te glimlachen bij de heerlijk badinerende conclusie die El Kaoui na zijn lange zoektocht trekt: "De man is een complexer wezen dan tot nu toe gedacht."

Hoe beluistert u een podcast? Via een van de talloze gratis podcast-apps die op iedere smartphone te downloaden zijn, zoals Stitcher en Overcast, kunt u afleveringen van allerlei verschillende podcastmakers vinden. Te veel gedoe? De podcasts hebben ook eigen websites waarop programma's met één druk op de knop te horen zijn.

