Valeria Luiselli schreef de verhalen van kindvluchtelingen op en verborg haar verontwaardiging niet

De Mexicaanse schrijfster Valeria Luiselli die al jaren in New York woont, heeft gedoe met het verkrijgen van haar greencard. Dan hoort ze voor het eerst over de enorme stroom kinderen uit Mexico en Centraal-Amerika die alleen en zonder reisdocumenten, naar de Verenigde Staten trekt op weg naar een beter leven. Removable aliens, volgens de Amerikaanse migratiewetten. Een situatie die snel bekendheid zal krijgen als een migratiecrisis. Of het accuratere: vluchtelingencrisis.

Haar betrokkenheid met de humanitaire crisis die haar volk treft is groot. Luiselli wordt vrijwillige tolk bij de immigratierechtbank in New York, interviewt de kinderen aan de hand van de veertig vragen op het intakeformulier en vertaalt hun verhalen uit het Spaans in het Engels in de hoop dat ze daarmee snel een advocaat krijgen en niet onmiddellijk worden teruggezonden.

Een boek was aanvankelijk niet haar bedoeling, maar van het een kwam natuurlijk het ander. “En ik wist ook dat als ik juist dit verhaal niet zou opschrijven, het geen zin had om ooit nog iets anders te schrijven.”

Thematisch verschilt het niet per se van haar eerdere werk. Net als in de essaybundel ‘Valse Papieren’, haar romans ‘De Gewichtlozen’ en ‘De geschiedenis van mijn tanden’, wijst Luiselli er in ‘Vertel me het einde’ steeds op dat geen enkele gebeurtenis op zichzelf staat, én op het belang van het vertellen van verhalen. Ook al lost het niets op, repareert het geen gebroken levens, verhalen vertellen is wel een manier om het ondenkbare te begrijpen.

“Ik wilde iets maken wat een röntgenfoto van het immigratiesysteem was, een breder historisch panorama van wat er op het westelijk halfrond gebeurt en inzicht geven in de levens van de kinderen door een paar persoonlijke verhalen te vertellen”, vertelde Luiselli in een interview in NRC.

De kinderen reizen tegen betaling met een coyote (mensensmokkelaar), worden vervoerd met een goederentrein die La Bestia genoemd wordt. Aan boord van Het Beest zijn duizenden kinderen gestorven of zwaargewond geraakt. Meer nog zijn er al verdwenen of vermoord vóórdat ze de grens hebben bereikt. De cijfers die Luiselli noteert vertellen de horrorverhalen. Tachtig procent van de meisjes die Mexico doorkruisen wordt onderweg verkracht. De meesten nemen aan het begin van hun reis uit voorzorg anticonceptie.

Het gaat om tienduizenden minderjarigen die jaarlijks aankomen bij de Amerikaanse grens in de hoop op een verblijfsvergunning, in sommige kranten beschreven als bijbelse plaag. De Obama-regering neemt meteen een kille wet aan die het mogelijk maakt ‘de sprinkhanen’ heel snel uit te zetten.

Informeren en confronteren

Luiselli probeert de juiste verhalen te maken van de antwoorden die de getraumatiseerde kinderen haar geven. Maar sommigen zijn nog zo jong dat zelfs als ze een verhaal hebben dat juridische bijstand zou garanderen, ze de woorden nog niet eens hebben om het haar te vertellen.

“Het was alsof je een kind een drukke straat zag oversteken waarbij het ieder moment kon worden overreden terwijl je er niet achteraan mocht rennen omdat je handen en voeten waren vastgeketend.”

In dit politieke essay in veertig vragen - de suggestieve vragen van het intakeformulier - is onder elke regel de verontwaardiging van de schrijver voelbaar. Haar stijl is minder frivool, minder speels dan we gewend zijn. En van haar lucide dubbelzinnigheid deze keer geen spoor. Haar taal is glashelder. Ze wil ons informeren. En confronteren.

Het gebeurt onder onze ogen.

Oordeel: door haar woede is Luiselli minder frivool, maar glashelder

Mooi is de manier waarop Luiselli telkens het grote belang van taal benadrukt. Een probleem begint al bij de manier waarop we het benoemen. Het zo snel mogelijk uitzetten van illegal aliens is voor een regering makkelijker te verkopen dan het terugsturen van jonge oorlogsvluchtelingen.

“Mama, vertel me het einde van het verhaal van de kinderen”, vraagt het dochtertje van de schrijver keer op keer. Vandaar ook de titel.

En ook al is dit verhaal nog lang niet afgelopen, de wereld moet begrijpen wat hier gebeurt en om iets te begrijpen moet het heel vaak verteld worden, in verschillende woorden, vanuit verschillende hoeken en door heel verschillende geesten.

Valeria Luiselli is daar een van.

Valeria Luiselli

Vertel me het einde

Das Mag; 98 blz. € 9,99