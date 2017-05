Vader Rick: 'OG3NE wil die bokaal heel graag mee naar huis nemen'

Rory de Kievit (27), de vriend van Shelley, is pas twee dagen in Kiev, en nog steeds geïmponeerd door het hele circus. Vader en vriend schreven samen het nummer 'Lights and Shadows', waarmee OG3NE zich gisteravond een weg naar de finale zong.

Gisteravond werd Nederland als één van de laatste landen opgelezen. Ze knepen hem behoorlijk, in de green room, vertellen ze. “Het eerste gedeelte zaten we uiterst relaxt, maar naarmate de uitslag dichterbij kwam knalde de spanning er wel in. We hadden onszelf echt in de finale gedacht”, zegt Rick Vol.

“Maar dan loopt dat rijtje af, en Nederland wordt maar niet genoemd, Noorwegen wel, en toen dacht ik pwoaaa….het zal toch niet? Amy trok het echt niet meer. Ik pakte haar hand vast, zei, meid, we gaan echt door, en precies op dat moment… THE NETHERLANDS.”

Rory de Kievit: “Maar het is inderdaad zo dat in Nederland het cynisme er is ingeslopen. Alleen sinds een paar jaar is dat aan het veranderen. Nederland heeft de laatste jaren een paar keer de finale gehaald. En we merken nu echt dat het hele land achter ons staat.”

“Zo hebben wij het zelf nooit gezien. Wij volgen het songfestival al jaren. We doen thuis altijd een pooltje, van wie gaan er door. Er komt veel meer bij kijken dan alleen een liedje. Alle landen doen hun uiterste best zich in die drie minuten zo goed mogelijk te presenteren. Dat is geen makkelijk moment voor een artiest. Je wordt op scherp gezet tot in je vezels.”

Ze zitten sinds hun 12de in dit entertainmentwereldje. Hebben ze eigenlijk wel een normale tienertijd gehad?

Vol: “Kort na het Junior Songfestival in 2007 zijn we benaderd door een paar grote meneren uit Amerika. Daar lag van alles klaar. Plannen om iets met Disney te doen. Toen hebben Isolde en ik als ouders gezegd: dat willen we niet. We willen onze dochters een normale jeugd geven. Met je broodtrommeltje op de fiets naar school. Dat namen de meiden ons eerst niet in dank af, maar de muziek stond niet zó hoog in het vaandel dat alles ervoor moest wijken. Er zijn voorbeelden genoeg hoe zo’n ervaring in Amerika een kind stukmaakt.”

Uiteindelijk werd het dit liedje, omdat hier een verhaal in zit dat uit het hart komt. Daar gaat het om, op het Songfestival Rick Vol

Nadat bekend werd dat zijn dochters Nederland dit jaar zou vertegenwoordigen, had Rick Vol al de gedachte zelf iets te schrijven voor ze. Gitarist Rory de Kievit, die Lisa, Amy en Shelley al jaren begeleidde, kwam met de muziek.

De tekst is van Rick Vol, opgedragen aan zijn vrouw Isolde, die al jaren lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker. De bedoeling was iedereen die iets vergelijkbaar meemaakt te steunen. Hun inzending ging naar de AvroTros, OG3NE had het laatste woord over het nummer.