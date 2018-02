Ursula Le Guin (1919-2018) kende de toverkunst van het schrijven

Maar het literaire establishment in New York, het centrum van de Amerikaanse uitgeverswereld, had haar weinig meegemaakt - totdat Le Guin in 2014 een oeuvreprijs van de National Book Foundation in ontvangst nam.

Voor een publiek in galatenue verscheen ze op het podium, een kleine vrouw van 84 met een diep gerimpeld gezicht en een vriendelijke lach. Ze boog de microfoon naar beneden om erbij te kunnen, haalde haar schouders verontschuldigend op en stak van wal met een vlammend betoog tegen commercie en kapitalisme (vooral gericht tegen boekenwebwinkel Amazon) en vóór de kunst en het vrije woord.

Ze kreeg een staande ovatie, de video ging de wereld rond. Vanaf dat moment leek de mainstream haar te vergeven dat ze vooral sciencefiction en fantasy had geschreven. Toen ze twee weken geleden overleed, verschenen er in alle kranten, tijdschriften en literaire supplementen lovende in memoriams.

Aardzee-trilogie

Haar literaire reputatie was al groeiende vóór deze speech. Jongere schrijvers als David Mitchell en Naomi Alderman hadden zich schatplichtig verklaard aan haar werk. Zadie Smith werd fan. Ook Margaret Atwood sprak haar bewondering uit voor Le Guin (hoewel ze soms flink van mening verschilden).

Haar verzamelde werk werd uitgegeven in de literaire canonreeks van de Library of America. Geleidelijk aan kreeg ze ook erkenning als essayist, dichter en zelfs blogger, want als schrijfster liet Le Guin zich niet in een hokje plaatsen.

In Nederland was ze vooral bekend door de 'Aardzee'-trilogie. Deze fantasieserie was, samen met 'In de ban van de ring', een grote hit in de jaren 70 en is sinds kort weer in druk. Het Nederlands was de eerste vreemde taal waarin de 'Earthsea'-boeken werden vertaald.

Deel één, 'Machten van Aardzee', gaat over Ged, een weesjongen die op een tovenaarsschool zit, al is Le Guin, met haar beeldende taalgebruik, een heel andere schrijfster dan J.K. Rowling. 'Het is niet Geds taak om kwade machten te verslaan, maar om het kwaad in zichzelf onder ogen te zien, en in de archipel Aardzee het evenwicht te bewaken tussen leven en dood, licht en duister.' Taal heeft een belangrijke rol in de magie van 'Aardzee', waarmee Le Guin speels verwijst naar de toverkunst van het schrijven.