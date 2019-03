Universiteitsstad Jena heeft alle ingrediënten voor een goed boek. Toch gaat het mis.

Alles staat ter discussie rond 1 januari 1800. Zelfs de vraag of dit het begin van een nieuwe eeuw is. Telt dat wat je schrijft (‘18’ in plaats van ‘17’ aan het begin van het jaartal) of moet eerst de honderd worden volgemaakt en begint de negentiende eeuw pas op 1 januari 1801? In Saksen-Weimar en omstreken kregen de voorstanders van laatstgenoemde stelling de meeste steun, ook geholpen door het honderdjarig jubileum van de monarchie van het opkomende Pruisen dat ook in 1801 werd gevierd.

Ondertussen vonden veel fundamentelere debatten plaats. Het kritisch denken won snel terrein. Sapere aude! was het adagium. Durf te weten! Een even prikkelend als gevaarlijk uitgangspunt. Want wie dacht en doordacht, liep het risico te gaan twijfelen aan God en gezag.

De ondertitel is ongelukkig vertaald. Oost-Duits? Dat was Jena toen niet en nu evenmin

Verhouding tot de wereld Peter Neumann zoomt in ‘De republiek der vrije geesten. Jena, het Oost-Duitse stadje waar de briljantste intellectuelen samenkwamen in 1800’ in op een stadje van nog geen 5000 inwoners in het hertogdom Saksen-Weimar. Daar, binnen het knellende keurslijf van een middeleeuwse ommuring, kwamen wonderlijk genoeg veel van de grote Duitse denkers uit die tijd samen. Fichte, als filosoof voortbordurend op Kant, trok sinds zijn aanstelling aan de universiteit van Jena studenten uit heel Europa. Maar het tableau de la troupe dat er langduriger en soms iets korter te vinden was bestond ook uit de gebroeders Schlegel en hun echtgenotes, Schelling, Novalis, Goethe, Schiller en Hegel. Ze braken zich er het hoofd over het concept ‘vrijheid’, hun verhouding tot de wereld en tot elkaar. Een aantal van hen droomde van een denk- en leefgemeenschap, een republiek van vrije geesten. Maar hoogoplopende meningsverschillen, jaloezie over elkaars carrièrestappen en liefdesperikelen zorgden vaak voor spanningen. Vrijdenken bande niet automatisch alle kleingeestigheid uit. Bij hetzelfde nietige plaatsje Jena haalden de Fransen in 1806 een beslissende overwinning op de troepen van Pruisen. Hegel schreef na het zien van Napoleon: “De keizer - deze wereldziel - zag ik door de stad rijden; het is werkelijk een wonderlijke ervaring zo’n individu te zien dat, hier geconcentreerd in één punt, te paard de wereld in zijn greep neemt en beheerst.” Alles bij elkaar heeft Neumann, zelf als filosoof verbonden aan de universiteit van Jena, mooi materiaal voor een fijn boek in handen. Toch gaat het mis. Neumanns werk heeft in het Nederlands een wat ongelukkige titel gekregen. Jena 1800. Die Republik der freien Geister heet het oorspronkelijk in het Duits. Het ongemak van de vertaling zit ’m vooral in de ondertitel en dan vooral in ‘het Oost-Duitse stadje’. Oost-Duits? Dat was Jena, toen niet en nu evenmin. Tussentijds wel even.