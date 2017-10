Underworld geeft een gratis concert onder het Rijksmuseum

Raven onder het Rijks dus: met de komst van Underworld lijkt een traditie geboren. Want het is de tweede keer dat de doorgang pal onder de eregalerij als locatie deelneemt aan het Amsterdam Dance Event. Vorig jaar stond de Amerikaanse technogrootheid Maceo Plex in de fietstunnel, met een vier uur durende set. Eveneens gratis, en alle tweeduizend beschikbare plaatsen waren in mum van tijd weg. Ook nu verwacht de organisatie meer interesse dan plek: de inschrijving voor de gratis kaartjes is nu geopend en loopt tot 17 oktober.

Lees verder na de advertentie

Het Britse duo Karl Hyde en Rick Smith zijn met recht dé veteranen van het dancecircuit. De twee begonnen Underworld in 1980 in Cardiff, maar werden in 1996 bij het grote publiek bekend om de soundtrack van de film ‘Trainspotting’ met nummer 'Born Slippy', dat uitgroeide tot een van de meest herkenbare technotracks ter wereld. In 2015 waren ze afsluiter van Lowlands, vijf jaar geleden speelden ze op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

In 2010 sprak Karl Hyde in een interview met Trouw over housen op steeds gevorderder leeftijd. Hij gaf toen aan absoluut nog niet te denken aan zijn pensioen. "Toen wij in de jaren negentig begonnen, liepen er ook oudere mensen rond in die muziek. Dat vonden wij toen ook niet raar. Dat komt omdat het in de dansmuziek om maar één ding gaat: de dansvloer. Als de muziek daar werkt, dan doet de rest er niet meer toe."

Het Amsterdam Dance Event gaat woensdag 18 oktober van start in de hoofdstad, en duurt tot zondag 22 oktober. Op de honderden feesten die die nachten verspreid over de stad plaatsvinden verwacht de organisatie zo’n 375.000 bezoekers, en duizenden congresgangers op één van de belangrijkste evenementen voor elektronische muziek ter wereld.

Lees ook: 'House-opa' Karl Hyde: Bij de eerste groove verdween alle pijn.