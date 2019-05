Undercover, de eerste Vlaams-Nederlandse Netflixserie, is precies wat het moet zijn: binge-waardig

De eerste? Nou ja… niet helemaal. Netflix kwam er later bij en betaalde mee. De eerste echt volledig door Netflix gefinancierde serie van Nederlands-Vlaamse ­bodem wordt nu opgenomen. Maar voor je de camping van drugsbaas Ferry Bouman betreedt, komt toch dat zinnetje in beeld: ‘Netflix Original’.

Op die camping ergens op de Vlaams-Nederlandse grens heeft Bouman een gigantisch chalet, waar hij elk weekend met zijn vrouw Daniëlle vertoeft. De rest van de familie zit in omringende huisjes. Tussen het barbecueën en biertjes drinken door rost Ferry met zwager John ongehoorzame medewerkers af en regelt hij zijn pillenhandel. Undercover-agenten Kim en Bob gooien de boel in de war als zij op de camping komen wonen. Aan hen de taak vrienden te worden met de drugskoning en zijn vrouw.

Limburgse pillen

Limburg wordt gepresenteerd als xtc-hoofdstad van de wereld. Terwijl een drone over de Limburgse heuvels zoeft, vertelt een zware Vlaamse stem dat de Limburgse pillen de hele wereld over gaan. Alsof de makers willen zeggen: El Chapo en Pablo Escobar zijn er niets bij.

Doordat Netflix aanhaakte, kon het allemaal groter en beter, vertelde Lammers aan de Varagids. Er zijn zelfs scènes ­opnieuw opgenomen. Van die ­financiële injectie zie je in eerste instantie weinig: in de eerste afleveringen zitten we het gros van de tijd op de camping, die kun je ook afhuren zonder Netflix.

Maar wat maakt het uit. Frank Lammers – achterovergekamde mat, dik Brabants accent, de buik van een levensgenieter – is een perfecte Ferry. Het accent van ­Daniëlle, gespeeld door Elise Schaap, is zo overdreven dat het schattig is. Tom Waes, in Nederland bekend van zijn reisprogramma, steelt de show als Vlaamse agent Bob: zijn permanent onschuldige blik doet lijken alsof hij per ongeluk de set is ­opgelopen. De frictie met partner Anouk (Anna Drijver) is net niet erg genoeg en overheerst het verhaal niet.

De setting is grimmig, de ­humor goed gedoseerd en de slechterik sympathiek genoeg om er medelijden mee te hebben. De personages zouden er goed aan doen in het tweede seizoen iets minder vaak het plot uit te leggen, maar stapje voor stapje bouwt de spanning op, waardoor de verleiding om de volgende aflevering te kijken steeds groter wordt. Eigenlijk een prima Nederlands Netflix-debuut: binge-waardig.