Under the Silver Lake: Een dwaaltocht door Hollywood in de geest van Hitchcock

Maar sindsdien is er veel veranderd. Er zijn tientallen, al dan niet satirische films verschenen waarin de Amerikaanse droomfabriek zelf het uitgangspunt vormt.

Een nieuwe aanwinst die zich afspeelt in de heuvels van Hollywood is 'Under the Silver Lake'. Verrassend is dat de film niet zo zeer over de filmindustrie zelf gaat, maar over de stad waar al die films zijn gemaakt, en de rol die populaire cultuur speelt in ons dagelijks leven, én in onze verbeelding.

Gids is Sam, gespeeld door de jongensachtige Andrew Garfield (uit 'Spider-Man'), die in de geest van James Stewart in Hitchcocks 'Rear Window' zijn zomerse dagen slijt door met een verrekijker zijn buurvrouwen te begluren (over 'male gaze' gesproken). Een nieuwe Hitchcock-blonde-schone trekt zijn aandacht, Sarah, stralend vertolkt door Riley Keough, de 29-jarige kleindochter van Elvis Presley die hard op weg is om in de voetsporen van haar grootvader Hollywood te veroveren. Sam papt aan met Sarah. Ze brengen samen een avondje door, maar als hij haar de volgende dag opnieuw opzoekt, blijkt het appartement leeg en Sarah verdwenen.

Vanaf dat moment gaat de verbeelding met hem op de loop. Eindelijk ruikt hij avontuur, gevaar, misschien wel een samenzwering en als een nieuwbakken detective, opgegroeid met het ontcijferen van verborgen boodschappen in popliedjes, speurt hij de straten van Los Angeles af, op zoek naar Sarah. Hij belandt op zwembadfeestjes met rijke erfgenamen, kunstenaars, popmuzikanten en acteurs. En hoe dieper hij graaft, hoe surrealistischer zijn zoektocht naar betekenis wordt.

Horrorhit Regisseur David Robert Mitchell die met zijn vorige film 'It Follows' een horrorhit scoorde, en met 'Under the Silver Lake' de competitie van Cannes haalde, put lustig uit de filmgeschiedenis. Hij laat Sam door zomers Los Angeles dwalen, langs het standbeeld van James Dean bij het Griffith Observatory, een van de beroemde locaties van 'Rebel Without a Cause'. En als Sam na een roerige nacht wakker wordt, is dat op het graf van Janet Gaynor, bekend van haar optreden als aspirant-actrice in 'A Star is Born' (1937), een van de eerste films over Hollywood. IJkpunt, naast Hitchcock, is vooral het werk van David Lynch, en dan met name het mysterieuze 'Mulholland Drive'. Mitchell speelt met al die invloeden, en met alle beelden die zich via films in ons onderbewustzijn hebben genesteld. Het is een sfeerrijke, charmante dwaaltocht door Los Angeles waarin Garfield als detective op gympen goed standhoudt. Tweeënhalf uur is alleen wat lang voor zijn avontuur dat richting verliest, en uiteindelijk een vluchtiger indruk achterlaat dan aanvankelijk gedacht.

Under the Silver Lake Regie: David Robert Mitchell Met Andrew Garfield, Riley Keough en Zosia Mamet ★★★☆☆

