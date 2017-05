Uitwassen van het communisme in het Bratislava van 1983

Maria arriveert als lerares op een school in Bratislava en het eerste wat ze doet is bij haar leerlingen informeren wat hun ouders doen. Maria is uit op gunsten van die ouders.

Aan ka­rak­ter­te­ke­ning ontbreekt het nogal

Aan de moeder die een permanentje kan zetten of de vader die een wasmachine kan repareren, wil ze best verklappen wat hun kinderen voor het proefwerk morgen moeten leren. De kinderen van ouders die haar niet ten dienste kunnen zijn, hebben pech. Die krijgen steevast lage cijfers.

We zijn getuige van de uitwassen van het communisme in de Slowaakse hoofdstad. Het is 1983. Maria is actief in de lokale partij. Met haar machtsmisbruik lijkt ze lang weg te komen. Totdat er in 1984 een geheime ouderavond wordt georganiseerd waarop enkele ouders voorzichtig hun beklag doen over de manipulerende leerkracht. Spannend is de manier waarop de Tsjechische regisseur Jan Hrebejk heen en weer switcht tussen het stiekeme gesteggel van de lerares in 1983 en de geheime ouderbijeenkomst in 1984. Dit is een wereld waarin blijkbaar alles in het geniep moet en waarin angst en opportunisme regeren.

Het wil niet zeggen dat die vertelstructuur, die op zich veel ambitie verraadt, uiteindelijk ook een interessant portret oplevert. Aan karaktertekening ontbreekt het nogal.

Maria - triomfantelijke krul in het haar - is een chanterende sloerie en krijgt verder weinig reliëf. Zelfs haar kuiten zijn kordaat. Wat rest zijn de kleine onthullende inkijkjes in de lerarenkamer waar de borrelglaasjes snel achterover worden geslagen voordat iemand het ziet.

