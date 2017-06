Uitstekend gemaakte, maar conventionele oorlogsfilm

Aan het einde van de oorlog in Irak komt een Amerikaanse soldaat onder vuur te liggen van een Iraakse scherpschutter. Waar hij precies zit, is lange tijd onduidelijk. De Amerikaan Ize (Taylor-Johnson) verschuilt zich met zijn zware militaire tenue achter een wiebelige muur in een leeg woestijnlandschap en probeert een uitweg te vinden. Ondertussen citeert de Irakees per radioverbinding dichter Edgar Allen Poe.

Het is het simpele, intrigerende gegeven van 'The Wall', een met dik woestijnstof bedekte oorlogsthriller die met grote visuele precisie in beeld wordt gebracht. Spannend, om in de Amerikaanse ogen angst, wanhoop, trots en woede te zien langskomen, terwijl we van de onzichtbare tegenstander alleen de stem te horen krijgen.

Toch laten de makers kansen liggen om van 'The Wall' een formidabele film te maken. Het intieme contact dat Ize en de scherpschutter per radio hebben, blijft teleurstellend aan de oppervlakte hangen: het lijkt niet te gaan om de psychologie van twee gewone mannen die door omstandigheden elk aan de andere kant van een geweerloop terecht zijn gekomen. Sterker: Liman, liefhebber van actie en vooral bekend vanwege zijn razendsnelle 'Bourne'-spionagefilms, is op z'n best zolang het stof stuift en de spanning te snijden is. Hij houdt zich daarbij vast aan moraliteit en heroïek, elementen die in zo'n beklemmende micro-oorlog best zouden mogen vervagen. De sterke opzet met de drie eenheden van tijd, plaats en handeling leidt tot een uitstekende gemaakte, maar wat conventionele oorlogsfilm.

