Uitdrukkingsloze Michiel Huisman verwart acteren met poseren

Ja hoor, Michiel Huisman maakt zijn entree in blote bast. De Amstelveense acteur die ooit debuteerde in 'Goede Tijden, Slechte Tijden' en sinds enkele jaren actief is in het buitenland, showt graag zijn sportschooltorso. In de Australische thriller '2.22', waarin hij voor het eerst een echte hoofdrol heeft, glijdt de camera verlekkerd over zijn gespierde lijf. Het trendy, gesoigneerde baardje en de good looks doen de rest, toch?

Lees verder na de advertentie

De 35-jarige Huisman speelt een luchtverkeersleider op het New Yorkse vliegveld JFK. Elke ochtend fietst hij vanuit zijn loft in de East Village door het drukke verkeer in Manhattan. Hoewel het er allemaal flitsend uitziet, leidt hij als alleenstaande, hardwerkende New Yorker een behoorlijk routineus bestaan. Wat eraan ontbreekt, is een vrouw, en hoewel hij vrijwel direct een mooie blondine in de schoot krijgt geworpen, moeten we eerst een klef en kunstmatig mysterie ondergaan. Iets met liefde, tijd en toeval.

Huismans blik is zo neutraal dat hij net zo goed in de reclame van een spij­ker­broe­ken­merk zou kunnen staan

Uitdrukkingsloos Het komt erop neer dat de luchtverkeersleider steeds meer geobsedeerd raakt door patronen in gebeurtenissen die elke dag om 14.22 uur precies (vandaar de titel) eindigen. Het lijkt erop dat hij een speciale gave heeft, dat hij de tijd op een andere manier ervaart. Het kan ook te maken hebben met angst voor de liefde of voor het verleden dat zich maar blijft aandienen. Niet dat het je veel kan schelen. Het is en blijft allemaal tamelijk diffuus. De 'intelligent high-concept romantic thriller' die de makers voor ogen stond, is het duidelijk niet geworden. De Australische regisseur Paul Currie doet er wel alles aan om zijn film, die grotendeels in Sydney werd gemaakt, en slechts een paar opnamen in New York telt, op een Amerikaanse thriller te laten lijken. Hij hanteert daarvoor de beeldtaal van een gelikte commercial met Michiel Huisman als de mooie man die op drift raakt, maar totaal uitdrukkingsloos blijft. Zijn blik is zo neutraal dat hij net zo goed in de reclame van een hip spijkerbroekenmerk zou kunnen staan. We kunnen er niet omheen: acteren is iets anders dan poseren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.