U bent een meervoud voor elkaar

Je kunt wel zeggen 'Twee mensen bewonderen elkaar', maar niet 'Twee mensen hoorden dat iemand elkaar bewonderde'. Dat laatste is bij een gewoon voornaamwoord wel mogelijk: 'Twee mensen hoorden dat iemand hen bewonderde.'

Dat meervoud is meestal ook een grammaticaal meervoud: de woordgroep 'twee mensen' is qua betekenis een meervoud, en er staat ook een meervoudig werkwoord bij ('bewonderden'). Je hebt ook enkelvoudige woordgroepen, zoals 'de VVD' of 'Ajax', die qua betekenis wel iets meervoudigs hebben (het zijn groepen van meerdere personen), maar daar staat dan een enkelvoudig werkwoord bij: 'de VVD bewonderde de SGP' of 'Ajax bewonderde Barcelona'.

'De VVD bewonderde elkaar' klinkt heel vreemd, en 'Ajax speelde elkaar de bal toe' is maar iets beter Peter-Arno Coppen

Die laatste categorie kan eventueel met 'elkaar' gecombineerd worden, maar dat gaat niet helemaal van harte: 'De VVD bewonderde elkaar' klinkt heel vreemd, en 'Ajax speelde elkaar de bal toe' is maar iets beter. Blijkbaar is dit afhankelijk van de vraag in hoeverre het beeld zich opdringt van afzonderlijke personen. Bij een voetbalelftal is dat waarschijnlijker dan bij een politieke partij.

Helemaal acceptabel is de zin 'U bewondert elkaar'. Het gaat om meerdere personen, maar het werkwoord staat in het enkelvoud. Althans, dat moet je aannemen, want het meervoud van de tweede persoon ('jullie') is gewoon 'bewonderen'.

