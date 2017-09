Tweedehands kip van de jager

De indertijd bekende schrijver en boekverzamelaar Xavier Marmier had dat testamentair geregeld uit dank voor de vele aangename uren die hij bij de straatboekhandelaren had doorgebracht. De gebeurtenis haalde de internationale pers en er gingen stemmen op om zoiets ook in Nederland te organiseren.

Dat kwam er niet van, maar nu, 125 jaar later, gaat voorafgaand aan 'Boeken in de Beethovenstraat' (1 oktober in Amsterdam) op 29 september het 'Banquet des Bouquinistes' in ietwat afgeslankte vorm in reprise. Wie eraan wil deelnemen, moet zich snel inschrijven, want er zijn maar vijftig plaatsen beschikbaar in het Amsterdamse restaurant van chef-kok Jasper Videler die het historische diner zal bereiden (voor bijzonderheden www.kantien.nl).

Voor wie buiten de boot valt en toch een beetje wil meedoen, hier het recept voor de jagerskip, zoals (iets aangepast) beschreven in m'n boekenmarktvondst van dertig jaar geleden.

Ingrediënten voor zes personen een flinke biologische braadkip, in stukken verdeeld

100 g champignons, in plakjes

25 g prei, fijngesneden

1 dl witte wijn

2 dl bouillon

3 lepels tomaten-puree

een vingerhoed verse dragon

een handvol gehakte peterselie

50 g boter

25 ml olijfolie Braad de stukken kip in de helft van boter en olie bijna gaar en neem ze uit de pan. Verhit ook de rest van de boter en olie in de pan en bak de champignons op hoog vuur tot ze ietwat bruin zijn. Voeg de prei toe en temper het vuur. Giet het meeste vet uit de pan. Stuif wat meel over de groenten en schudt alles even op. Voeg wijn, bouillon en tomatenpuree toe en laat alles, gedurig roerend, sudderen tot de prei gaar is. Lekkerbekken flamberen het met een glaasje cognac. Doe nu de stukken kip weer in de pan en laat ze langzaam gaar worden in de saus. Roer op het laatst de dragon door de saus. Zet de stukken kip, overgoten met de saus en ruimschoots bestrooid met peterselie, op tafel. Nog meer kookinspiratie nodig? Lees hier meer recepten.

