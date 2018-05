Twee zonen blikken terug op het oorlogsverleden van hun ouders

De herdenkingsindustrie rondom de Tweede Wereldoorlog heeft steeds grootsere vormen aangenomen, maar tussen de direct betrokkenen en hun kinderen is het stil gebleven. Spraakmakende boeken en films, Anne Frank, Shoah, Schindler’s List, reconstructies (De Vergelding) en ook weer deconstructies van reconstructies ( ‘HhhH’, ‘En we noemen hem’) hebben het gesprek thuis niet altijd aangewakkerd. In Duitsland niet en hier ook niet, zo lees je terug in twee zojuist verschenen getuigenissen van kinderen van de daders en slachtoffers van toen.

“Zwijgzaamheid zit al generaties in ons dna”, schrijft Ivo Weyel, kind van Joodse onderduikers, in zijn recent verschenen memoir ‘Oorlogszoon’. Het onderduikdagboek van zijn vader vonden zijn broer en hij pas in 2015 nadat hun beide ouders gestorven waren en het ouderlijk huis moest worden ontruimd. ‘Hoe is het mogelijk dat de oorlog blijkbaar zo taboe was dat mijn broer en ik er nooit naar hebben gevraagd’ vraagt Weyel zich vertwijfeld af.

1800 brieven

Dit overkwam aan de andere zijde ook de kinderen Krause die in de jaren ‘50 en ‘60 opgroeiden in de DDR. In ‘Onbekende erfenis’ schrijft de Duitse scheikundige en theoloog Joachim Krause (1946) dat zijn moeder wel een keer aanstalten maakte om iets over het oorlogsverleden te vertellen toen ze tijdens een onaangekondigde visite vanuit het niets meldde dat zij en haar broer Hans lid van de NSDAP waren geweest. Toen de zoon vervolgens geschokt informeerde hoe dat in godsnaam zo gekomen was, mompelde ze iets over hun moeder die hen had aangemeld en stokte het gesprek. Het incident keert pas weer in Joachims herinnering terug als hij, jaren later, lang na de dood van zijn ouders besluit om toch de brieven (zo’n 1800!) te gaan lezen die hij in hun nalatenschap heeft gevonden. Brieven die zijn ouders naar elkaar en naar een oom van hem schreven tussen 1933 en 1945. Tot zijn verbijstering blijkt zijn weldenkende, kritische moeder een hartstochtelijk bewonderaar van Hitler te zijn geweest. Tot in mei 1945 verdedigt ze de Führer’ die volgens haar ‘niets gemeen heeft’ met wat ze ‘nu te horen krijgen over de concentratiekampen’ en ‘wat er verder nog vermolmd en rot was in hun volk’, aldus moeder Gretel op 2 mei 1945. Ook Joachims oom, Gretels eerste liefde, is een fanatieke Nazi-officier tot hij in 1942 sterft aan het front.

Alleen Joachims vader, later predikant in Meerane, houdt wat kritische afstand tot het nationaal socialisme. Joachim besluit, aarzelend, tot publiceren omdat de brieven en dagboekaantekeningen samen een indrukwekkend beeld geven van hoe ontwikkelde Duitsers het nationaal socialistisch gedachtegoed omarmden, hoe ze met elkaar debatteerden over de Führer, het geloof, de oorlog, het vermeende Jodenvraagstuk - relatief kalm en schrijnend vanzelfsprekend - alsof ze niet in de greep van een racistische ideologie, en van een dictator en massamoordenaar verkeerden.

Jammer is wel dat deze gedetailleerde briefwisseling stopt in 1945, terwijl de jaren daarna, het moment van inkeer en herziening van deze ideeën mogelijk een nog interessanter historisch document zou hebben opgeleverd. Hoe ging dat in zijn werk in de DDR waar men zich aan de zijde van de slachtoffers en de morele overwinnaars schaarden (‘de daders zaten in het westen’). Was er schaamte? Verdringing? Volharding? Verdriet?

In andermans leed kon de vader zijn ei kwijt, in zijn gezin ging alles op slot

