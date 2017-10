Twee verdwenen meisjes

Pulkkinens interesse geldt de grote levensthema’s. Zo ging haar debuut ‘De grens’ over een man met alzheimer die zijn vrouw vraagt hem te doden als zijn geheugen het helemaal laat afweten. ‘Echt waar’ onthulde een lang verzwegen familiegeheim en ‘Vreemdeling’ volgde een ontgoochelde vrouwelijke dominee tijdens haar nieuwe spirituele zoektocht. In haar jongste roman, ‘De beste van alle mogelijke werelden’, pakt Pulkkinen andermaal een loodzwaar thema aan: de verdwijning van twee jonge kinderen en het immense verdriet daarover.

Ze zwerft er wel een tijdje omheen, eerst. Tergend langzaam komt ze tot de kern van de twee tragische geschiedenissen die centraal staan in dit boek, waarbij de psychologische spanning haast niet te harden is.

Hoofdpersoon is Aurelia, een actrice die geboren is op 9 november 1989, de dag waarop de Berlijnse Muur viel. Uitgerekend zij krijgt de hoofdrol in een prestigieus toneelstuk over ‘De laatste dagen van de Berlijnse Muur’. De regisseur is een zekere Joachim, die opgroeide in de DDR, maar als volwassene in Finland terechtkwam. Zijn toneelstuk gaat over een hele reeks mensen die destijds geprobeerd hebben over de Muur te klimmen. Het zijn sterk gedocumenteerde, meeslepende verhalen over mislukking en gefnuikte hoop. De Muur is dan ook niet zomaar een bouwwerk. “Als je over het eerste hek heen weet te komen, wacht er een lastige prikkeldraadversperring. Eenmaal je over het prikkeldraad bent, bevind je je in het dodemansgebied tussen Oost en West. In deze zone heb je wachttorens, nog meer prikkeldraad, gemene honden die hun tanden gebruiken als ze hun buit grijpen, schijnwerpers, een gracht en ten slotte een tweede muur. Dat is de echte Muur, met een gladde bovenkant.”

Aurelia kan zich zo volledig vereenzelvigen met de vluchtelingen uit de DDR dat het iets beangstigends