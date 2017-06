Twee tegenpolen, in een film met mooie kleine wendingen

'Sage Femme' is zo'n film waar Fransen goed in zijn: een drama dat zich op de vierkante centimeter ontvouwt, een verhaal met blanco pagina's die niet zullen worden gevuld. Met goede acteurs kan dat een groot genot zijn.

Claire (Frot) is een door de wol geverfde vroedvrouw (sage femme) die zelfs de meest gestreste vrouwen door een bevalling heen sleept. Haar leven oogt bescheiden en routineus. Het wordt op z'n kop gezet met de komst van Béatrice (Deneuve), de flamboyante ex-geliefde van haar vader. Hun ontmoetingen in Parijse cafés verlopen moeizaam: tegenover de alcoholvrije vegetariër die dag en nacht werkt, zit een geblondeerde, wereldse dame in panterprint die met wijn luncht en schulden maakt.

Met twee formidabele actrices die ogenschijnlijk moeiteloos elkaars tegenpolen spelen, heeft regisseur Provost weinig te doen, zou je denken. Maar als scenarioschrijver zorgt hij voor mooie kleine wendingen waardoor de twee niet snel van elkaar afkomen. Claire's jongvolwassen zoon kiest een onverwachte levensweg. Haar buurman op het volkstuinencomplex bemoeit zich met Claire's groenten. En ondertussen staat het verleden als een geduldige olifant tussen de twee vrouwen in.

Provost volgt met nieuwsgierigheid, in rustig tempo, wat deze vrouwen elkaar misschien toch te bieden hebben. Terwijl ze kiften over rood vlees en een oude regenjas, herontdekken de twee hun plezier in en ontzag voor het leven. Niet voor niets worden er in de film minstens vijf baby's geboren.

