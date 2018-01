Twee Nederlanders in de race voor een Oscar

Cameraman Hoyte van Hoytema (46) krijgt zijn eerste Oscarnominatie voor het oorlogsspektakel ‘Dunkirk’ van regisseur Christopher Nolan, zo maakte de Academy of Motion Picture Arts and Sciences vandaag bekend. Dunkirk streek acht nominaties op, onder meer in de categorie beste film. Ook de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten (37) maakt kans op een Oscar. Hij is genomineerd in de categorie ‘best make up & hairstyling’ voor de film ‘Wonder’ over een jongetje met een gezichtsafwijking.

Koploper met dertien nominaties is de fantasyfilm ‘The Shape of Water’ van de Mexicaanse Hollywoodregisseur Guillermo del Toro die deze week zijn Nederlandse première beleeft op het Filmfestival van Rotterdam.

Del Toro is niet de enige filmhuis-regisseur die hoge ogen gooide. In de race voor beste film zijn ook ‘Phantom Thread’ van Paul Thomas Anderson met Daniel Day-Lewis (die heeft aangekondigd dat dit zijn laatste rol is), ‘Lady Bird’ van Greta Gerwig, ‘Get Out’ van Jordan Peele en ‘Call Me By Your Name’, de Italiaanse liefdesfilm van Luca Guadagnino. In het geval van Lady Bird en Get Out gaat het zelfs om debuutfilms.

Greta Gerwig werd bij de Golden Globes nog overgeslagen, maar gaat nu wel op voor een Oscar. Ze is de vijfde vrouw die dat klaarspeelt. Slechts een keer eerder werd de prijs ook gewonnen door een vrouwelijke regisseur. Kathryn Bigelow won de felbegeerde Oscar in 2010 voor haar Irakfilm ‘The Hurt Locker’.

Nominatie Gary Oldman

Vraag was even of de Britse Churchill-vertolker en Golden Globe-winnaar Gary Oldman (‘Darkest Hour’) bij de Oscarnominaties last zou krijgen van een oude aantijging van huiselijk geweld, maar de stemgerechtigden gunden hem blijkbaar een nominatie voor beste acteur.

De Amerikaanse acteur en regisseur James Franco, die de afgelopen weken in opspraak raakte door verschillende aantijgingen van seksuele intimidatie, haalde met ‘The Disaster Artist’ de eindstreep niet.

De negentigste Oscaruitreiking vindt plaats op 4 maart en wordt gepresenteerd door de Amerikaanse komiek en talkshowhost Jimmy Kimmel.

De belangrijkste nominaties op een rij:

Beste film:

Call Me by Your Name

- Darkest Hour

- Dunkirk

- Get Out

- Lady Bird

- Phantom Thread

- The Post

- The Shape of Water

- Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Beste mannelijke hoofdrol

- Timothée Chalamet in "Call Me by Your Name"

- Daniel Day-Lewis in "Phantom Thread"

- Daniel Kaluuya in "Get Out"

- Gary Oldman in "Darkest Hour"

- Denzel Washington in "Roman J. Israel, Esq."

Beste vrouwelijke hoofdrol:

- Sally Hawkins in "The Shape of Water"

- Frances McDormand in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

- Margot Robbie in "I, Tonya"

- Saoirse Ronan in "Lady Bird"

-Meryl Streep in "The Post"

Beste mannelijke bijrol:

- Willem Dafoe in "The Florida Project"

- Woody Harrelson in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

- Richard Jenkins in "The Shape of Water"

- Christopher Plummer in "All the Money in the World"

- Sam Rockwell in "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Beste vrouwelijke bijrol:

- Mary J. Blige in "Mudbound"

- Allison Janney in "I, Tonya"

- Lesley Manville in "Phantom Thread"

- Laurie Metcalf in "Lady Bird"

- Octavia Spencer in "The Shape of Water"

Beste niet-Engelstalige film:

- A Fantastic Woman (Chili)

- The Insult (Libanon)

- Loveless (Rusland)

- On Body and Soul (Hongarije)

- The Square (Zweden)