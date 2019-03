Twee K-pop sterren vallen van hun voetstuk door seksschandalen

De zang is zuiver, de aankleding perfect en de danspassen zijn superstrak. Ondertussen rommelt het in de wereld van de K-pop, de commerciële Koreaanse popmuziek die onder jongeren wereldwijd populair is. Twee grote sterren zijn van hun voetstuk gevallen door seksschandalen en de vraag is wat er nog volgt.

Jung Joon-young was jarenlang een idool, vooral van jonge meisjes. Nu worden zijn fans geconfronteerd met berichten over seksfilmpjes, die Jung maakte van escapades met verschillende vrouwen. De dertigjarige ster heeft inmiddels schuld bekend. “Ik geef al mijn misdaden toe”, zegt Jung in een verklaring die woensdag naar buiten kwam.

De zanger wordt beschuldigd van het stiekem filmen van zeker tien vrouwen, terwijl hij seks met ze had. Hij zou die opnames bovendien gedeeld hebben met zijn vrienden. Onder die vrienden zijn volgens Koreaanse media ook nog andere K-popsterren. “Ik filmde vrouwen zonder hun toestemming en ik deelde de beelden in een chatgroep. Terwijl ik dat deed, voelde ik me niet erg schuldig”, bekent Jung.

Dat schuldgevoel is er nu wel. “De rest van mijn leven zal ik deze immorele en illegale daden betreuren.” Mooie woorden, maar het lijkt erop dat het management van Jung tot de conclusie is gekomen dat de ster diep door het stof moet. Binnen de K-pop bepalen de bedrijven, waarbij de artiesten in dienst zijn, bijna al hun doen en laten.

Wat bovendien tegen Jung pleit, is dat hij enkele jaren geleden al werd beschuldigd van stiekem filmen van seks met een vriendin. De vrouw die daarover in 2016 een klacht indiende, trok die later echter terug.

Koreaanse vrouwen leven toch al met de angst om stiekem gefilmd te worden, in de kleedkamer of onder de douche. In de media doen veel verhalen de ronde over geheime opnames die online gedeeld worden. De politie zet mensen in om verborgen camera’s op te sporen. Het is onduidelijk of het verschijnsel in Zuid-Korea vaker voorkomt dan elders.

Drugsgebruik en aanranding

Jungs bekentenis komt een dag na het vertrek van superster Seungri uit de K-popindustrie. De zanger, geboren als Lee Seung-hyun, stapt uit de band Big Bang. Die groep heeft 140 miljoen platen verkocht sinds 2006 en de bandleden worden ‘koningen van de K-pop’ genoemd. Seungri is door de politie ondervraagd, in verband met drugsgebruik en aanranding in een populaire club, waarvan hij pr-directeur is. Lokale media melden dat de zanger prostituees zou hebben geregeld voor mannen die wilden investeren in zijn bedrijf, Yuri Holdings. Vervolgens chanteerde hij hen, mogelijk met opnames. Seungri zou overigens ook in de chatgroep van collega-zanger Jung hebben gezeten.

De bedrijven die het management van de twee sterren verzorgen, hebben direct afstand genomen. YG Entertainment, een van de grootste spelers in de K-pop, heeft het contract met Seungri verbroken. MakeUs deed hetzelfde met Jung.

Die bedrijven zijn zeer machtig binnen het Zuid-Koreaanse entertainment. Ze contracteren talenten, die soms nog maar elf jaar zijn en leiden hen op binnen een zeer strikt regime, tot ze het podium op kunnen. Veel fans vragen zich af of het management al eerder iets wist. Ze vinden ook dat de bedrijven hun sterren meer hadden moeten beschermen.

Ondertussen speculeren de Koreanen volop over de vrouwelijke slachtoffers van Jung. Als er beelden opduiken, kan dat ernstige gevolgen hebben voor hen. Enkele zangeressen met wie Jung samenwerkte, hebben al ontkend een relatie met hem te hebben gehad. Het in technologisch opzicht hypermoderne land heeft nog altijd zeer conservatieve ideeën over de positie van vrouwen.