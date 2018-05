Twee bladzijden die Anne Frank afplakte zijn nu voor iedereen leesbaar

Het zijn geen uitzonderlijke of unieke teksten, toch noemen de vinders ze ‘heel belangrijk’. Sinds gisteren zijn alle teksten openbaar die Anne Frank in haar roodgeruite dagboek geschreven heeft. Twee pagina’s die de toen 13-jarige Anne met bruin papier had afgeplakt, zijn met fotobewerkingstechnieken leesbaar gemaakt.

Onder het papier kwamen pagina’s van 28 september 1942 te voorschijn. Daarop staan doorgekraste zinnen, schuine moppen en een tekst over seksuele voorlichting. Die moppen staan er om de pagina te vullen, schreef Anne zelf: “Deze verknoeide bladzijde zal ik maar benutten om ‘schunnige’ moppen op te schrijven.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Onder de moppen geeft Anne een gefingeerd persoon seksuele voorlichting, en ze schrijft over prostitutie. Ook het schrijven aan verzonnen personages deed zij vaker, zegt Da Silva. “In andere passages schreef zij aan acht vriendinnen. Later is dat er één geworden, de ‘Lieve Kitty’ aan wie ze in haar dagboek schrijft.” Toen zij haar dagboek drieënhalve maand had, schreef Anne al dergelijke literaire constructies, zegt Da Silva. “Daar was zij heel vroeg mee.”

Da Silva: “Als je onderzoek doet naar haar schrijverschap, is het ook belangrijk om te weten wat ze heeft geschrapt en hoe ze heeft gewikt en gewogen.” De schuine moppen die de schrijfster maakt zijn niet heel uitzonderlijk in haar dagboek, zegt Da Silva. “Zulke moppen staan op veel pagina’s. Die hoorde ze op de radio, en ze schreef ze vervolgens op.”

Teresien da Silva, hoofd collectie van de Anne Frank Stichting is blij met de vondst, die gedaan werd in een onderzoek van haar stichting en het Huygens Instituut dat al sinds 2010 loopt. Het onderzoek richt zich op Anne Franks “schrijverschap en gebeurtenissen en personen in haar leven.”

Mooie zinnen

Ook onderzoeker Peter de Bruijn van het Huygens Instituut is onder de indruk van het schrijftalent van de jonge Anne. “Haar dagboeken zijn zeer trefzeker geschreven en ze maakt heel welbewust een compositie.” Anne Frank herschreef haar dagboeken in een roman. “Wat mij het meest intrigeert zijn de verbanden die zij in de teksten legt tussen het manuscript en de dagboeken.” Zij hield ook een ‘mooie zinnen-boek’ bij, waar zij inspiratie uit haalde. “Ook tussen dat boek en de dagboeken zit een heel subtiele verwevenheid.”

Het onderzoek is naar verwachting in 2019 afgerond. Teresien Da Silva hoopt dat er in de toekomst nieuwe historische bronnen gevonden worden, om meer inzichten over Anne Frank op te doen. “Over haar literaire ontwikkeling weten we nu wel heel veel.” Al hoopt ze dat ooit nog het dagboek opduikt uit 1943, dat wel in haar roman is opgenomen, maar waarvan de originele tekst ontbreekt.

De Bruijn zegt dat hij geen ongemak voelde toen hij grasduinde in de teksten die Anne naar alle waarschijnlijkheid zelf had afgeplakt om ze onleesbaar te maken. “Ik doe al meer dan vijfentwintig jaar onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van teksten. Ik ben het wel gewend om te lezen in materiaal dat de auteur heeft verworpen.” Oók die pagina’s zijn belangrijk in het onderzoek, zegt hij. “Bovendien dienen de dagboeken van Anne Frank een groot mondiaal publiek belang.”