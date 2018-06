TV-makers zijn zonder Nederland op het WK hun natuurlijke kompas kwijt

Voor Pinkpop had de NPO zelfs zijn betaalkanaal NPO Start gratis opengesteld zodat de bandjes en interviews uit Landgraaf dag en nacht te zien waren. Leuk, maar zoals dat gaat met overvloed: dan kijk je niet echt meer. Als je een hele taart moet opeten, ben je de smaak van dat ene goddelijke hapje allang vergeten.

Dat speelt nu ook met het voetbal. Er zijn liefhebbers natuurlijk. Voor die mensen kletsen Hugo Borst en Henry Schut bij ‘Studio Rusland’ wel door. (Ze zitten daar mooi in de studio ‘met uitzicht op het Kremlin’. Zal wel fake news zijn.)

Hugo Borst heeft ook zijn hondje Messi weer bij zich. Messi kan uitslagen van wedstrijden voorspellen, schept het baasje op. Net als Paul de Octopus, die bij het WK van 2010 wel 12 van de 14 wedstrijden goed voorspelde. Vrijdag mocht het keffertje kiezen uit drie hondenhokjes met daarop de bordjes Argentinië, gelijkspel en IJsland. Na de laatste twee te hebben besnuffeld, kroop Messi met zijn halve lijf het hok van Argentinië in om daar wat te gaan opschrokken, zo leek het. Het lijfje schudde en de kop bleef verdacht lang in het hok. Doorgestoken kaart, als je het mij vraagt. De heren in de studio gunnen de Argentijnse speler Messi gewoon een wereldtitel en hopen het lot gunstig te beïnvloeden.

Het lijkt wel alsof de tv-makers zonder Nederland in het WK hun natuurlijke kompas kwijt zijn

Maar is dit nu de manier om wat lucht te brengen in dat bloedserieuze WK? Als Hugo Borst een vrouw was geweest, hadden we dit gedoe met het schoothondje verwezen naar de Libelle Zomerweek. Nee, dan is zo’n item ‘Touzani’s WK Warming-up’ leuker. Daarin doet baltovenaar Soufiane Touzani met zes internationale spelers in de Nederlandse competitie hun warming-up mee. Tijdens het dribbelen, rekken en strekken laat hij hen inkleuren hoe ze de momenten voor de wedstrijd beleven. Of ze in het publiek naar hun vrouw zoeken bijvoorbeeld, of zich focussen op de wedstrijd. Dat zijn leuke weetjes.

Terug naar de gewone man / vrouw die normaal misschien wat wedstrijden van Nederland kijkt, maar echt niet dagenlang de opstelling van andere teams bestudeert. Zo-iemand zit op een gegeven moment aan zijn tax wat voetbal betreft. En dan komt ‘Jinek’. Dat begon vrijdagavond hoopvol met serieuze onderwerpen over Rutte die de vluchtelingenkwestie wil aanpakken. Met Lodewijk Asscher in de studio die sprak over intimidatie bij de Turkse verkiezingen, en over het PvdA-congres zaterdag. Tot het voetbal weer de studio inkwam. Een hele groep mannen in voetbalshirtjes van Spanje en Portugal mocht over de wedstrijd tussen die landen vertellen. Het eindigde in oeverloze voorspellerij over hun team in de rest van het WK.

Verder kwam Jinek met beelden van Marokko-aanhangers in Rusland en Nederland die de NOS ook al had laten zien. Die kwestie of we voor Marokko moesten zijn, was halverwege de week toch ook al onderwerp van gesprek geweest? Het lijkt wel alsof de tv-makers zonder Nederland in het WK hun natuurlijke kompas kwijt zijn. En nu heb ik nota bene zelf een hele column over voetbal geschreven.

