Tussen een mislukte omelet en een doorgezakte stoel

Door je stoel zakken en je broek aan flarden scheuren. Het Grachtenfestival heeft een naam hoog te houden als het om experimenteren met opera's gaat, maar krakkemikkige stoelen en pardoes-gênante ongelukken horen daar natuurlijk niet bij. Nog een geluk dat het bij het slotapplaus van 'We cannot sleep' gebeurde en niet tijdens de passages met de virtual reality bril op. Dan was de desoriëntatie bij schrijver dezes totaal geweest.

Want het experiment gold in dit geval die VR-bril, die moest worden opgezet als zangeres Jekaterina Levental in de opera van Luke Deane door een deur in het decor stapte. In dat opzicht verschilde het niet veel van de procedure in Michel van der Aa's filmopera 'Sunken Garden' waarbij de 3D-bril eveneens moest worden opgezet als een bepaald personage een deur door ging en in een betoverde tuin terechtkwam.

Leuk hoe daar door Sarphati door middel van een groot pak Fipronil de huidige eier-crisis in verwerkt was

Alleen bleef die betovering in 'We cannot sleep' uit. De VR-bril zorgde slechts voor lichte claustrofobie en voor een visuele blokkade met de musicerende echte mensen in het Machinegebouw van de Westergasfabriek. Wat er aan virtuele realiteit te zien was, bleef nogal mager en het zorgde er evenmin voor dat het gebeuren in de realiteit inzichtelijker werd gemaakt.

Een vrouw krijgt in haar dromen een jong meisje te zien, soms in de vorm van een vogel, en verliest allengs de realiteitszin. In lange, hortende monologen, soms op slechts één klank, dan weer in slecht verstaanbare tekstflarden, probeerde Levental leven in deze vrouw te zingen. Dat deed ze best goed, maar van Deane, die ook tekstschrijver en regisseur was, kreeg ze geen materiaal in de mond gelegd waarmee ze zich kon ontwikkelen. Monotoon, zo niet saai was het vooral. Stemmen en instrumenten waren elektronisch versterkt, en daardoor in principe te luid voor deze kleine ruimte.

Omelet-kwartet Daar hadden ze in de mooie tuin van Museum van Loon geen last van. Sinds jaar en dag is daar tijdens het Grachtenfestival een operaatje te zien, begeleid door Jeroen Sarphati op de piano. 'Le docteur Miracle' van de 18-jarige Georges Bizet werd door Sarphati bewerkt en geestig in het Nederlands vertaald. Laetitia Gerards, Esther Kuiper, Marcel Reijans en Willem de Vries waren daar de prima zangers, die onbekommerd lol hadden, vooral in het bekendste gedeelte van de opera - het offenbachiaanse 'Omelet-kwartet'. Leuk hoe daar door Sarphati door middel van een groot pak Fipronil de huidige eier-crisis in verwerkt was. Omelet mislukt. Het had weinig om het lijf, en dat was precies de bedoeling. 'We cannot sleep' had nog minder om het lijf, en dat was vast helemaal niet de bedoeling. www.grachtenfestival.nl

