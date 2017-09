Tussen April en September: gewaagde poging om leven en gemis te doorgronden

Tomas Espedal wordt in zijn vaderland vaak in één adem genoemd met zijn bekende collega en landgenoot Karl Ove Knausgård. Beiden verheffen de eigen biografie tot literatuur. Maar terwijl Knausgård elke gebeurtenis uit zijn leven in alle details weergeeft, profileert Espedal zich als een minimalist die alle verhalen uitbeent en indikt. Hoewel Espedal veertien romans heeft gepubliceerd en geldt als een van de belangrijkste schrijvers van Noorwegen, verschijnt er nu pas een roman in het Nederlands: ‘Tussen april en september’.

Het uitgangspunt ervan is eigenaardig en pijnlijk. Na de dood van zijn ex-vrouw Agnete heeft de ik-figuur, een alter ego van de schrijver, de zorg over zijn tienerdochter op zich genomen. Onlangs is ook diens moeder overleden, wat hem doet opmerken: “Wij hebben gemeen, mijn dochter en ik, dat we allebei onze moeder hebben verloren. Ik mijn moeder in april, zij haar moeder in september.”

Espedal probeert grip op zijn biografie te krijgen door in de levensgeschiedenissen van zijn voorouders te duiken. In de geschiedenis van Elly Alice Espedal, zijn grootmoeder van vaderszijde, die op jonge leeftijd haar moeder verloor en daarna de deur werd gewezen door de tweede vrouw van zijn vader, resoneert het verlies van de verteller. En als hij vertelt hoe zijn grootvader van moederskant altijd maar weer het huis uit wou om te wandelen - wellicht omdat hij zich een ander leven voorstelde - dan weerklinkt daarin de persoonlijkheid van de schrijver, die zich voortdurend afvraagt ‘of hij niet ergens anders had moeten wonen of een ander leven had kunnen leiden’. Zo weeft Espedal nog veel meer draden tussen hem en zijn voorouders, een beetje zoals zijn grootmoeder het ook deed: “Een wandkleed weven met figuren die ze verzon; een kleed vol scènes uit het dagelijks leven met werk en gezin.”

Het verdriet van de ik-figuur is zo immens dat de wereld hem leeg en vijandig toeschijnt. Enkele onheilspellende scènes verhevigen dat gevoel. Zo wordt de schrijver op zijn wandeling naar het dorp aangevallen door de honden van de buurman, een voorval dat in het hoofd van de ontwrichte man enorme proporties aanneemt. Pas op het moment dat hij besluit om zijn hersenspinsels te gaan opschrijven, lukt het beter om zijn demonen enigszins te temmen. Het resultaat is ‘Van april tot september’, een boek dat bestaat uit verhalen, filosofische beschouwingen en zelfs gedichten.

Mysterie van zijn moeder

Gaandeweg ontrafelt de schrijver het mysterie van zijn moeder. Zowel hij als zijn vader hield van haar op een vertwijfelde manier, omdat de liefde mogelijk niet wederkerig was: “Dat was de kern van al onze vragen aan haar: hield ze niet van ons?”

Dat zijn moeder uit de middenklasse afkomstig was en zijn vader arbeiderszoon, verklaart veel. Zelfs als de schrijver het over het schrijven zelf heeft, klinkt de klassentegenstelling door. Natuurlijk, net als zijn moeder zit hij zijn hele leven achter een schrijfmachine. Maar elders verklaart hij: “Ik had een werkkamer. Ik werkte. Zoals mijn vader vóór mij, en zijn vader vóór hem, we werkten. We waren en bleven een arbeidersfamilie, we werkten om geld te verdienen, en ik schreef alsof ik was aangesteld in een fabriek.”

Espedals gebruik van de eigen biografie is nergens gratuit. Integendeel, hij zet zijn eigen levensverhaal in om grondig na te denken over grote gebeurtenissen in het leven. En hoewel zijn uitgangspunt intens verdriet is, weet de schrijver dat via ingenieuze verhaalconstructies en associaties om te zetten in melancholische aanvaarding.

Oordeel: gewaagde poging om leven en gemis te doorgronden

Tom Espedal

Tussen april en september

Vert. Marianne Molenaar.

Wereldbibliotheek; 160 blz. € 17,99