Turks Fruit op toneel: ‘Dít is seks, dít is intimiteit’

Het zijn iconische beelden van de jonge Monique van de Ven en Rutger Hauer uit Paul Verhoevens film ‘Turks Fruit’ uit 1973. Olga achter op de fiets bij Erik; dat mooie, jonge, pasgetrouwde stel, slingerend door de binnenstad van Amsterdam. De kus in de regen op straat, waarbij Olga en Erik druipend in elkaar opgaan alsof er niets anders om ze heen bestaat.

Ga er maar aan staan om in de voetsporen te treden van de beroemde vertolkers van het liefdeskoppel naar de liefdesroman van Jan Wolkers uit 1969, ook wel de oer-Hollandse variant van Shakespeares ‘Romeo en Julia’ genoemd. Ali Zijlstra: “Ik heb bewust afstand bewaard tot film en boek. Misschien om te voorkomen dat ik geblokkeerd zou raken. Mensen kunnen het beeld van Monique van de Ven in hun hoofd hebben. En nu ga ik dat spelen. Maar ik ben dat niet. Ik hoop gewoon dat Chris en ik een nieuwe Olga en Erik zullen zijn.”

Vanaf dag één waren ze bezig met Sophie Kassies’ bewerking van het boek, vertelt Chris Peters. “En dan zit je in een soort bubbel. Dat móét ook – om je onder te kunnen dompelen in het verhaal en je personage. Het is van jóú en heeft niets te maken met de film of het boek.” Zijlstra: “Als je de toneelbewerking leest, denk je: dit kan nog steeds zo gebeuren. Dan moet je je niet willen verhouden tot iets uit het verleden. Het liefdesthema is tijdloos.”

Wat op het eerste gezicht een boy meets girl, boy loses girl-verhaal lijkt te zijn, is in feite een fijnmazige vervlechting van de thema’s liefde, dood en kunstenaarschap. De toneelbewerking kreeg een extra laag. Zijlstra: “In Wolkers’ roman is alleen Erik aan het woord, in de toneelbewerking heeft Olga een eigen stem gekregen. Ze is geen geïdealiseerd wezen in de ogen van de kunstenaar meer, maar een vrouw van vlees en bloed.”

Even het geheugen opfrissen. De jonge beeldhouwer Erik ontmoet de mooie Olga en er groeit een alles verzwelgende zomerromance. Verstikt door zijn bezitterigheid verlaat ze hem en Erik verliest zich wanhopig in seksuele uitspattingen. Als ze elkaar later weer tegenkomen, blijkt Olga een hersentumor te hebben en ze overlijdt niet veel later.

Levenskracht

Peters: “Niet dat Olga de hele tijd met een vingertje tut-tut-tut zit te zeggen, maar er is wel degelijk een tegengeluid voor Eriks energie. We focussen op de levenskracht van Wolkers. Dat je het leven bij de lurven grijpt is het universele, overkoepelende idee. Dat is een fucking mooi gegeven, toch?!”

Daarvoor is Peters voor zijn rol op zoek gegaan naar de overtreffende trap van groots en meeslepend. “Erik is bijna bipolair in zijn liefde voor Olga, of het beeld dat hij van haar heeft. Dat kan omslaan in jaloezie die alles verterend is. Je hoort weleens dat je leven als een flits aan je voorbijtrekt als je doodgaat. Erik wil zijn leven zó inrichten dat alles in zijn leven zo’n flits kan zijn.”

Zijlstra: “Wat deze mensen bindt, is dat ze zich vastklampen aan het leven. Olga leeft met een continue doodsangst, ingefluisterd door haar moeder. Ze leeft daardoor alsof haar leven ervan afhangt. Olga vertelt haar moeder op een gegeven moment dat ze verliefd is, dat omschrijft ze als: ‘Het is voor het eerst in mijn leven dat ik het gevoel heb dat alles betekenis heeft’. Dat is toch schitterend?”

Peters: “Je krijgt in onze tijd van alle kanten te horen dat je het leven vol moet leven, maar is dat haalbaar? Het beangstigt mensen juist: o, ik móét dit en dat doen... Uh, hoe noem je dat ook alweer? O ja, fear of missing out: fomo. Onze personages komen elkaar tegen en gaan ervoor. Gewoon in het atelier met zijn tweeën, dat is de enige plek waar ze willen zijn. Bij elkaar. Ze zijn niet rusteloos wat dat betreft, ze zijn volslagen fomo-loos. Je zou kunnen zeggen: zo kan het ook. In plaats van dat je op tien plekken tegelijk wilt zijn.”

Wolkers schreef het boek op het hoogtepunt van de seksuele revolutie. Voor ons betekent seks iets anders, we hebben nu niet het gevoel dat we naakt móéten omdat we nou eenmaal ‘Turks Fruit’ doen.

In de film ligt de expliciete seks uit het boek er dik bovenop, schokkend voor die tijd. Zijlstra: “Wolkers schreef het boek op het hoogtepunt van de seksuele revolutie. Voor ons betekent seks iets anders, we hebben nu niet het gevoel dat we naakt móéten omdat we nou eenmaal ‘Turks Fruit’ doen. We hebben een vorm gekozen waarin we onverbloemd vertellen wat we doen, maar er is geen seks te zien of zo. We tasten elkaar af binnen de taal.” Peters: “Dat prikkelt de verbeelding meer dan dat we aan elkaars tepels gaan liggen likken. Dan wordt het te erg van ons. Met een meer theatrale aanpak wordt het van iedereen.”