Trijntje Oosterhuis toont in Ziggo Dome haar perfectie

Woest meeslepend wilde het niet worden, zaterdag tijdens het feestelijke optreden van Trijntje Oosterhuis in de Ziggo Dome, maar genieten was het. Na 25 jaar in het vak schakelt de muzikale trekvogel moeiteloos tussen tal van muziekstijlen.

Lees verder na de advertentie

Keihard had ze ervoor getraind: om weer in de jurk te passen. De strakke rode jurk, die ze droeg toen ze in 1996 bij de opening van de Amsterdam Arena het nummer ‘De zee’ zong. Was het haar gelukt? Jawel, op de klanken van dat nummer schreed zangeres Trijntje Oosterhuis zaterdag door het gangpad van een uitverkochte Ziggo Dome, in dé jurk.

Beste zangeres Dat ze juist De zee als openingsnummer van haar jubileumconcert koos, was zeer toepasselijk. Het optreden in 1996 markeerde een omslag in haar loopbaan. Wisten tot die tijd vooral popliefhebbers dat de frontvrouw van haar toenmalige band Total Touch een puike zangeres was, na dat optreden kende heel Nederland Trijntje Oosterhuis. Het lanceerde haar als solozangeres met een bijzondere status binnen het Nederlandse muzieklandschap. Dat Oosterhuis al jaren een vaste waarde in de Nederlandse muziek is, dankt ze aan haar ijzersterke vocalen Zaterdag vierde ze in Ziggo Dome dat ze 25 jaar in het vak zit. Een uitzonderlijke prestatie in een tijd waarin de omloopsnelheid van sterren zeer hoog is. Dat Oosterhuis al jaren een vaste waarde in de Nederlandse muziek is, dankt ze aan haar ijzersterke vocalen. Niet voor niets wordt ze door velen gezien als de beste zangeres van het land.

Jazzuitstapjes Een andere verklaring voor haar langdurige succes is Oosterhuis’ veelzijdigheid en haar vermogen om zichzelf muzikaal steeds opnieuw uit te vinden. De Amsterdamse is als een muzikale trekvogel, die niet tevreden is om op het nest te blijven zitten, maar steeds nieuwe bestemmingen opzoekt. Dat bleek ook zaterdag in Amsterdam, waar haar optreden zich ontvouwde als een veelomvattend retrospectief van haar carrière. Alle facetten van haar loopbaan passeerden de revue. Van de opzwepende popsoul van Total Touch via jazzuitstapjes en nummers uit het Great American Songbook tot nieuwe songs van haar eerste volledig Nederlandstalige album, dat in mei zal verschijnen. Het was tekenend dat de ster van de avond vooral voor de pauze haar publiek steeds weer moest vragen om te gaan staan en mee te klappen en te zingen De veelheid aan genres die Oosterhuis tijdens het optreden bracht, gekoppeld aan de vele praatjes en videoclips tussen de nummers door maakten dat het concert niet echt in een flow kwam. Het was tekenend dat de ster van de avond vooral voor de pauze haar publiek steeds weer moest vragen om te gaan staan en mee te klappen en te zingen. Woest meeslepend was het jubileumconcert daardoor niet. Tegelijkertijd was het wel genieten geblazen te horen hoe de 46-jarige zangeres, bijgestaan door het Metropole Orkest onder leiding van John Clayton, haar vocalen voor elke muziekstijl wist aan te passen. Van een beetje rauw bij de meer poppy nummers tot helder en loepzuiver bij de Amerikaanse standards.

Gastartiesten Intussen genoten de aanwezige fans ook van de vele gastartiesten die de avond luister bijzetten. Onder luide bijval van het publiek bracht ze samen met de klassieke zangeres Maria Fiselier het nummer ‘Vivo per lei’ van Andrea Bocelli. Ook de bijdragen van Alain Clark, Paskal Jakobsen, Glen Faria en Davina Michelle konden op groot enthousiasme van het publiek rekenen. En toen ze André Hazes’ ‘Kleine jongen’ samen met Tino Martin zong, was er in Ziggo Dome geen fan te bekennen die het nummer níet uit volle borst meezong. Bij het gastoptreden van Sherefa van talentenjacht ‘DanceSing’ werd het even onbedoeld spannend, toen het topje van de jonge artieste losschoot. Oosterhuis was er als de kippen bij om het kledingstuk op orde te brengen. Een emotioneel hoogtepunt was ‘Nu dat jij er bent’ over de geboorte van een eerste kind – geschreven bij de geboorte van prinses Amalia

Emoties Alleen bij een vertolking van het nummer ‘Zeg me wie je bent’ van Marco Borsato was er even teleurstelling dat uitgerekend de populaire zanger geen acte de présence gaf, maar bij het volgende nummer ‘Wereld zonder jou’ besteeg Borsato alsnog het podium. Oosterhuis riep breed lachend: “Verrassing, jongens!” De meeste indruk maakte Oosterhuis met wat misschien wel de belangrijkste verklaring is voor haar voortdurende succes: het vermogen om emoties over te brengen. Of zoals ze het zelf zei in Ziggo Dome: haar passie is het om haar liedjes tot leven te brengen. Een emotioneel hoogtepunt was ‘Nu dat jij er bent’ over de geboorte van een eerste kind – geschreven bij de geboorte van prinses Amalia. Zelfs wie geen kinderen heeft, kreeg bij deze livevertolking een brok in de keel. Muisstil was de zaal ook bij ‘Ken je mij’, met een tekst van haar vader Huub Oosterhuis. Dan waren er nog de songs van Burt Bacharach. Oosterhuis bracht er enkele ten gehore: ‘A House Is Not a Home’, ‘What the World Needs Now Is Love’ en ‘Close to You’. De songs zijn inmiddels decennia oud, maar zoals Oosterhuis ze zong, met een verbijsterende vocale perfectie en intensiteit, klonken ze fonkelnieuw. Een overzicht van de nieuwste recensies van pop, klassiek, wereldmuziek en optredens vindt u hier.

Lees ook: