Trijntje Oosterhuis gaat teksten zingen van haar vader Huub Oosterhuis. ‘Onze werelden komen bij elkaar’

Trijntje Oosterhuis was zeven jaar oud, toen ze mee mocht naar de Amstelkerk in Amsterdam waar haar vader voorging in een dienst. Huub Oosterhuis preekte die zondag over het volk van Israël dat door de woestijn liep. Een thema dat hem dierbaar is.

Voor de gelegenheid had hij een tekst geschreven om het verhaal te begeleiden waarbij componist Antoine Oomen een melodie geschreven had. Zittend aan tafel in zijn eigen huiskamer met Trijntje naast hem, citeert hij het refrein van het veertig jaar oude ‘Woestijnlied’ uit zijn hoofd: ‘Strelende, tartende, hartstocht opjagende naam voor dat laatste eeuwig beloofde land van de vrede, waar het niet slecht is waar liefde kan’. Oosterhuis herinnert zich dat Trijntje meteen meezong. “Met een kracht en een soort allure dat ik dacht: Die kan het. Daar hoefden we niet meer over te praten.” Een zangeres was ontdekt.

Ik heb heel veel over de liefde geschreven. Mijn werk is vaak ‘God geladen’, maar lang niet altijd Huub Oosterhuis

Als Trijntje Oosterhuis gevraagd werd of ze ooit nog iets met haar vader ging doen zei ze altijd: ‘Nee, ik ben nu aan het doen wat ik zelf wil.’ “Ik dacht dan: wat is dat nou voor onzin? Maar op dit moment komt alles zo mooi samen. Hij wordt 85 en ik ben er ook aan toe.”

Dat ze er nu aan toe is komt ook omdat ze zelf net de omslag heeft gemaakt van Engelstalig naar Nederlandstalig. Ze nam een cd op met haar favorieten uit het Nederlandse repertoire en maakte aansluitend een theatertournee met liedjes van Halsema tot Hazes.

Trijntje: “Het zijn nummers die mij in mijn hart raken en die momenten in mijn leven ijken. Als een reis door de tijd in je eigen taal. De liedjes van mijn vader zijn van een ander slag, maar brengen wel hetzelfde gevoel tot leven. Bij Huub komt daar nog een element bij, noem het visioen van een nieuwe, betere wereld die ons beloofd is. Ik vind het moeilijk lichte liedjes te zingen.”

Huub: “Nee, mijn liedjes zijn niet licht en ik heb ook heel veel over de liefde geschreven. Mijn werk is vaak ‘God geladen’, maar lang niet altijd.”

Dat wil Trijntje wel even kwijt: het wordt geen kerkdienst. “Er zitten heel veel melodieën bij die de teksten van mijn vader zo versterken dat ze bij een heel ander publiek een plek kunnen krijgen. Wij proberen die liederen die altijd in kerken gezongen worden naar het theater te brengen.”

De liedjes van mijn vader mogen overal gezongen worden. Niet alleen in de kerk Trijntje Oosterhuis

Lied voor de vrede Er is ruimte voor zo’n twintig liedjes. Huub Oosterhuis doet suggesties uit zijn rijke oeuvre van zo’n 700 liederen en daar luistert Trijntje dan naar, vaak in de auto. Heeft ze iets met het liedje? Kan het wel solo gezongen geworden? Veel van Oosterhuis’ werk is immers geschreven voor koren. Trijntje tegen haar vader: “Papa, weet je dat er heel veel van jou op Spotify staat?” Huub kijkt licht verbaasd en lijkt dat vreemde Engelse woord in zijn hoofd te spellen. “Als je op jouw naam zoekt, vind je heel veel terug.“ Huub zou graag zien dat zijn dochter op die avond van het eerbetoon, het lied tegen de Derde Wereldoorlog gaat zingen dat hij in 1972 op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog schreef op de melodie van het Wilhelmus. Huub: “Ik heb er toen voor gepleit dat alle volksliederen moesten worden omgeschreven tot liederen voor de vrede. Dat lag natuurlijk gevoelig, maar ik heb het wel gedaan. Je moet die bewerking van het Wilhelmus wel heel ingetogen zingen.” Trijntje: “Daar zou ik nou nooit opgekomen zijn. In mijn perceptie is het Wilhelmus een bedwelmend, luid lied. Huub schijnt zo een ander licht op het Wilhelmus. Ook door de tekst natuurlijk. Ik vind het een geniaal idee en creatief gezien een hele leuke uitdaging. Zo zullen op die avond heel veel dingen gebeuren tussen mijn vader en mij omdat onze werelden bij elkaar komen.” Broer Tjeerd heeft wel eens verteld dat er vroeger bij hen thuis niet voor het eten gebeden werd of uitputtend uit de Bijbel werd voorgelezen, zoals je misschien wel zou verwachten. Maar er werd wel degelijk wat doorgegeven. Muziek bijvoorbeeld, maar ook gevoel voor teksten en voor wat wel en wat niet werkt in een liedje. © Werry Crone Trijntje: “Wij zaten gewoon in de weekenden bij mijn vader in de Amstelkerk of de Singelkerk. Dan hoorden we de meest prachtige, hoogwaardige liederen in vier-, vijfstemmige canons met prachtige teksten. Ik heb toen voor het eerst gezien wat de kracht van een liedje moet zijn. Dat weet Huub zo goed. Het was heel bijzonder om daar toen dichtbij te zijn en het heeft me muzikaal ook getriggerd. Dat geldt ook voor Tjeerd die al heel jong is gaan componeren.” Lange tijd was Trijntje vooral de dochter van. “Ik heb kort op een katholieke middelbare school gezeten en we hadden een godsdienstleraar - mijnheer Tromp - en die was helemaal onder de indruk: ‘Is dat jouw vader?’, zei hij dan. Toen had ik wel door dat mijn vader ‘iemand’ was. “ Toen Trijntje en Tjeerd halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw veel succes kregen met hun band Total Touch werden de rollen omgedraaid en werd Huub Oosterhuis ‘de vader van’. Trijntje en Huub hebben nog altijd veel contact met elkaar. Lange tijd belde Trijntje haar vader vaak ’s nacht op op, als ze naar huis reed na een optreden: “Iedereen sliep dan al, maar hij zat nog gedichten te schrijven.” Huub: “Ik weet vrijwel altijd waar ze mee bezig is, maar soms ook niet. Ik ben natuurlijk gaan kijken naar haar nieuwe theatertour en dan zeg ik natuurlijk dat ik het heel goed vind. Dat moet je als vader. Maar ik vind er ook wel wat van.” Trijntje: “Ik vrees zijn oordeel niet hoor. We inspireren elkaar. Niet alleen rond dat concert in Carré. Huub heeft mij ook zijn laatste dichtbundel gegeven. Die moet ik alleen nog lezen. We hebben het allebei zo druk.”

Psalm 139 In Carré mag eigenlijk ‘Ken je mij’ niet ontbreken, het lied van Oosterhuis dat onlangs op een wonderlijke manier een hit werd. Hij schreef de tekst toen Trijntje drie maanden oud was, ingegeven door Psalm 139 (‘Mijn God , Gij peilt mijn hart en gij kent mij’). Het kwam in een bundel terecht en bleef een tijdje ‘liggen’ totdat theatermaker Stijn van der Loo er veel later muziek bij maakte en het opnam. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Papa, weet je dat er heel veel van jou op Spotify staat? Trijntje Oosterhuis Huub: “Ik heb die cd aan haar geven. Misschien kon ze er wat mee. “ Trijntje nam het op en zong het vele malen. Op de ene of andere manier kwam het terecht bij Yosina, finalist van ‘The Voice Kids’, die onder meer door haar vertolking van Ken je Mij voor een miljoenenpubliek deze tv-talentenjacht dit jaar won. Huub: “Als ik geweten had dat het er was, dan had ik naar de Voice Kids gekeken. Ze zingt dat prachtig. En het is een heel lief meisje. Ze heeft me gevraagd nog een nummer voor haar schrijven.” Trijntje nam Ken je mij onlangs samen met Yosina op, als duet: “Als ik het zing voelt het alsof ik bij mijn vader op schoot zit. Ik mag er zijn zoals ik ben. Ik heb nooit hoeven twijfelen of ik er mocht zijn zoals ik was. Dan denk ik: wat ben ik een bevoorrecht mens. zeker omdat hij het geschreven heeft. Dan klopt het voor mij. De liedjes van mijn vader zijn tijdloos. Die mogen overal gezongen worden. Niet alleen in de kerk.

Huub Oosterhuis Huub Oosterhuis (84) is priester en dichter. Hij studeert wijsbegeerte, Nederlandse taal- en letterkunde en theologie. In 1952 treedt hij in bij de jezuïeten en twaalf jaar later wordt hij tot priester gewijd. Vanaf eind jaren vijftig schrijft hij al poëzie en later ook liedteksten voor de liturgie. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ontpopt Oosterhuis zich tot de grootste liturgievernieuwer van ons land en leert hij de gelovigen zingen en bidden in het Nederlands. In 1970 moet hij de jezuïetenorde verlaten omdat hij het niet eens is met het verplichte celibaat. Oosterhuis trouwt en krijgt twee kinderen, Tjeerd en Trijntje, die allebei actief worden in de muziek. In 2002 maakt Oosterhuis veel indruk als hij voorgaat bij de begrafenis van prins Claus.

Trijntje Oosterhuis Trijntje Oosterhuis (45) is een van de bekendste zangeressen van ons land. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw breekt zij door met de band Total Touch waarin zij samen speelt met haar broer Tjeerd. Hun nummer ‘Somebody Else’s Lover’ wordt een grote hit. Later gaat zij solo en maakt ze onder andere een aantal goed ontvangen cd’s met liedjes van de Amerikaanse componist Burt Bacharach. Ook treedt zij in 2002 op tijdens een groots opgezette feestavond ter gelegenheid van het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander in de Arena. In 2015 vertegenwoordigt ze ons land tijdens het Eurovisie Songfestival.